Czeka nas BLACKOUT? PSE sugerują żeby oszczędzać energię w tych godzinach. RCB radzi jak się zachować w przypadku braku prądu

Coraz więcej krajów przestrzega przed możliwymi przerwami w dostawach energii elektrycznej. Co robić na wypadek blackoutu?

Polskie władze zapewniają wprawdzie, że blackout nam nie grozi, ale jednocześnie apelują, by dla dobra wydajności systemu energetycznego oszczędzać prąd w godzinach szczytu.

Na stronie pse.pl powstał nawet specjalny pasek, na którym oznaczone są godziny szczytu dla zużycia prądu w Polsce. Według tych wyliczeń w czwartek, 8 grudnia to pomiędzy 15 a 18. Każdego dnia to inna pora.

Polskie Sieci Energetyczne sugerują, by w tych godzinach szczególnie oszczędzać prąd, czyli wyłączać urządzenia, które pozostają w trybie czuwania, odłączać zasilacze i ładowarki oraz wyłączać światła w pomieszczeniach, z których się nie korzysta. Ponadto apeluje się, by odkurzać, prać czy piec w innych godzinach. Więcej na ten temat przeczytasz w tym miejscu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jakiś czas temu opublikowało instrukcje, w której radzi, jak przygotować się do ewentualnego blackoutu i jak się zachować, gdy on już nastąpi.

Co RCB uznaje za najważniejsze w przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu?

Miej przy sobie latarkę, świecę, apteczkę oraz dokumenty, które będą dla Ciebie łatwo dostępne.

Wyposaż się w przenośną ładowarkę, z naładowaną baterią, czyli w tzw. powerbank.

Zabezpiecz zapasy jedzenia, które nie wymagają przechowywania i przygotowania przy pomocy urządzeń elektrycznych (np. lodówki lub mikrofalówki).

W przypadku, gdyby rzeczywiście doszło do kilkudniowej przerwie w dostawie prądu, skutki byłyby naprawdę trudne do oszacowania. Brak prądu oznacza nie tylko brak światła w mieszkaniu, ale w dłuższej perspektywie zamknięte sklepy, brak płatności elektronicznych i niemożliwość wypłaty pieniędzy z bankomatu (a gdyby wszyscy ruszyli do banku po pieniądze, to pieniędzy po prostu zabraknie) czy brak wody w kranie, co sprawi, że nie tylko nie będzie można się umyć, ale nawet… spuścić wody w toalecie. To oczywiście tylko wierzchołek góry problemów wywołanych blackoutem.

Więcej na temat tego, jak zachować się w przypadku braku prądu, ale i innych zagrożeniach, przedstawiono niedawno w poradniku na czas kryzysu i wojny. Więcej na ten temat poniżej.