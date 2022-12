Mentzen: Wolnościowcy wyszli z partii KORWiN, ale nie weszli do Konfederacji [VIDEO]

REKLAMA

– Czy Konfederacja przetrwa swój największy kryzys w historii? – zapytał Sławomira Mentzena Bogdan Rymanowski w Radiu Zet. – Konfederacja z całą pewnością przetrwa – odpowiedział prezes Nowej Nadziei (dawniej KORWiN).

Media od kilku lat wieszczą rozłam w Konfederacji, tymczasem to jedyne ugrupowanie w tej kadencji Sejmu, z którego nie odszedł żaden z posłów. Ostatnio do Konfederacji dołączył Stanisław Tyszka z Kukiz’15, co oznacza, że koło liczy teraz 12 parlamentarzystów.

Czy tak pozostanie do wyborów, które planowo mają się odbyć jesienią 2023 roku? Czas pokaże. Według medialnych doniesień bliscy wyjścia z Konfederacji są Wolnościowcy. To stosunkowo nowe ugrupowanie założone przez Artura Dziambora, Jakuba Kuleszę i Dobromira Sośnierza. W marcu br. politycy opuścili partię KORWiN, która dziś nazywa się Nowa Nadzieja.

Spór w Konfederacji

Spór toczy się o ogłoszone przez nowego prezesa Nowej Nadziei (dawniej KORWiN) Sławomira Mentzena prawybory na jedynki w okręgach. Na takie rozwiązanie nie chcą zgodzić się Wolnościowcy.

Przypomnijmy, że Rada Liderów Konfederacji już jakiś czas temu postanowiła, że obecni posłowie będą mieli zagwarantowanie jedynki w swoich okręgach. Wszystko po to – jak argumentowano – by uniknąć sporów o miejsca na ostatniej prostej przed wyborami.

Sławomir Mentzen, po objęciu schedy po Januszu Korwin-Mikkem, tamtą umowę widzi jednak inaczej. Uważa, że partiom owszem, należą się te same miejsca na listach, co w 2019 roku, lecz stroną umowy były partie KORWiN (dziś Nowa Nadzieja), Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. A Wolnościowcy, którzy powstali później, mogą co najwyżej startować w prawyborach na „jedynki” przeznaczone dla partii KORWiN (Nowa Nadzieja).

Wolnościowcy o takim scenariuszu nie chcą słyszeć, a Mentzen nie chce słyszeć o sprzeciwie Dziambora, Kuleszy i Sośnierza.

Ostatecznie Sławomir Mentzen dopiął swego i we wtorek Rada Liderów Konfederacji zdecydowała uchylić swoją uchwałę sprzed kilkunastu miesięcy dotyczącą gwarancji jedynek dla obecnych posłów.

Mentzen komentuje decyzję Rady Liderów Konfederacji

Bogdan Rymanowski stwierdził, że decyzja Rady Liderów oznacza, że „posłowie Dziambor, Kulesza i Sośnierz, którzy nie zamierzają startować w pańskich prawyborach, mogą opuścić koło sejmowe Konfederacji i wtedy staniecie się w Sejmie mikroskopijnym ugrupowaniem”.

– Będziemy mieć dalej dziewięciu posłów, a wcześniej mieliśmy jedenastu, więc to nie jest mikroskopijne ugrupowanie – stwierdził Sławomir Mentzen. – […] wcześniej się zwiększyliśmy, a teraz ewentualnie się zmniejszymy – dodał.

– Dobrze, ale po co te prawybory? Dlaczego nie chce pan na listach Dziambora, Kuleszy i Sośnierza – zapytał gościa prowadzący.

Sławomir Mentzen odpowiedział, że „bardzo chce na listach kolegów Wolnościowców”. – Bardzo ich namawiam do wzięcia udziału w prawyborach – powiedział polityk.

Zdaniem Mentzena obecni posłowie w prawyborach „byliby faworytami i prawdopodobnie by je wygrali”. Zdaniem prezesa Nowej Nadziei Wolnościowcy „wyszli z partii KORWiN, ale nie weszli do Konfederacji”. Mentzen twierdzi, że jako zupełnie nowy twór Wolnościowcy wcale nie powinni z automatu być członkami prawicowej koalicji.

– Propozycja prawyborów jest właśnie kompromisowa – stwierdził Sławomir Mentzen.

Bogdan Rymanowski zapytał, czy nie jest to raczej „sprytny plan prezesa Mentzena”, który wie, że Nowa Nadzieja ma już struktury zbudowane przez partię KORWiN, a Wolnościowcy jeszcze nie mają struktur i dlatego w prawyborach są skazani na porażkę.

Sławomir Mentzen nie zgodził się z prowadzący i odpowiedział, że przynajmniej Artur Dziambor ma na tyle dużą rozpoznawalność, że bez problemu wygrałby w takich wyborach.