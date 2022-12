Rozłam w Konfederacji? Rada Liderów uchyliła uchwałę sprzed kilkunastu miesięcy

REKLAMA

W przestrzeni medialnej coraz częściej można przeczytać, że Konfederacji grozi utrata posłów z partii Wolnościowcy. Przedmiotem sporu jest uchwała Rady Liderów Konfederacji, która gwarantowała obecnym posłom „jedynki” na listach wyborczych. Pod naciskiem nowego prezesa Nowej Nadziei (dawniej KORWiN) rada ponownie rozważyła daną posłom gwarancję.

Media od kilku lat wieszczą rozłam w Konfederacji, tymczasem to jedyne ugrupowanie w tej kadencji Sejmu, z którego nie odszedł żaden z posłów. Ostatnio do Konfederacji dołączył Stanisław Tyszka z Kukiz’15, co oznacza, że koło liczy teraz 12 parlamentarzystów.

Czy tak pozostanie do wyborów, które planowo mają się odbyć jesienią 2023 roku? Czas pokaże. Według medialnych doniesień bliscy wyjścia z Konfederacji są Wolnościowcy. To stosunkowo nowe ugrupowanie założone przez Artura Dziambora, Jakuba Kuleszę i Dobromira Sośnierza. W marcu br. politycy opuścili partię KORWiN, która dziś nazywa się Nowa Nadzieja.

Jedynki Konfederacji. Jest decyzja Rady Liderów

Spór toczy się o ogłoszone przez nowego prezesa Nowej Nadziei (dawniej KORWiN) Sławomira Mentzena prawybory na jedynki w okręgach. Na takie rozwiązanie nie chcą zgodzić się Wolnościowcy.

Przypomnijmy, że Rada Liderów Konfederacji już jakiś czas temu postanowiła, że obecni posłowie będą mieli zagwarantowanie jedynki w swoich okręgach. Wszystko po to – jak argumentowano – by uniknąć sporów o miejsca na ostatniej prostej przed wyborami.

Sławomir Mentzen, po objęciu schedy po Januszu Korwin-Mikkem, tamtą umowę widzi jednak inaczej. Uważa, że partiom owszem, należą się te same miejsca na listach, co w 2019 roku, lecz stroną umowy były partie KORWiN (dziś Nowa Nadzieja), Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. A Wolnościowcy, którzy powstali później, mogą co najwyżej startować w prawyborach na „jedynki” przeznaczone dla partii KORWiN (Nowa Nadzieja).

Wolnościowcy o takim scenariuszu nie chcą słyszeć, a Mentzen nie chce słyszeć o sprzeciwie Dziambora, Kuleszy i Sośnierza.

Ostatecznie Sławomir Mentzen dopiął swego i we wtorek Rada Liderów Konfederacji zdecydowała uchylić swoją uchwałę sprzed kilkunastu miesięcy dotyczącą gwarancji jedynek dla obecnych posłów.

Jak teraz potoczą się dalej losy Konfederacji? Trudno powiedzieć, jak na zmianę zareagują Wolnościowcy.