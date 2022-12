Korwin-Mikke o zmianie nazwy partii KORWiN. „Moim zdaniem trochę pochopnie” [VIDEO]

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke, prezes-założyciel partii KORWiN, która niedawno zmieniła nazwę na Nowa Nadzieja, był gościem Marty Markowskiej na kanale Sommer 12.

Przypomnijmy, iż pod koniec listopada partia KORWiN zmieniła nazwę. Dowodzone przez Sławomira Mentzena ugrupowanie nazywa się obecnie Nowa Nadzieja.

Zmianę nazwy ugrupowania skomentował na kanale Sommer 12 poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, którego w październiku na stanowisku prezesa partii KORWiN zastąpił Sławomir Mentzen.

Odnosząc się do pytania o to, kto był pomysłodawcą nowej nazwy, Janusz Korwin-Mikke stwierdził, iż sądzi, że Sławomir Mentzen, „bo to w końcu on jest prezesem”.

– To oczywiście było znane od pół roku, to nie jest żadne zaskoczenie – podkreślił Korwin-Mikke.

– Szczerze mówiąc dowiedziałem się dopiero niedawno, że to jest nawiązanie do „Gwiezdnych Wojen” – przyznał prezes-założyciel i dodał, że sam tego filmu nie oglądał.

– Nie wiedziałem, że to jest aluzja, ale nawet gdyby wiedział, to bym doradził, żeby było „KORWiN – Nowa Nadzieja”, to byłoby chyba lepiej, a dopiero potem zmienić na „Nowa Nadzieja”, żeby ludzie przywykli – wskazał.

– Trzeba ludzi przyzwyczaić do tego. Moim zdaniem trochę pochopnie, ale to kwestia czasu jest – dodał poseł i zaznaczył, że jest to „bez większego znaczenia”.

Korwin-Mikke podkreślił jednak, iż „zmienił się prezes. to się zmienia i nazwa, to jest zrozumiałe”. – Nawet dobrze, o tyle, że w razie czego, jakby coś poszło źle, to to nie będzie na mnie – podsumował pół-żartem prezes-założyciel partii KORWiN.