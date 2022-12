Atak „globalnego ocieplenia” w Polsce! Intensywne opady śniegu i zawieje. IMGW ostrzega [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

„Globalne ocieplenie” zaatakowało. Do Polski dotarł niż Brygida, który przyniósł opady śniegu i mróz. Biało zrobiło się w dużej części kraju. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i zawiejami śnieżnymi na wschodzie.

Na Twitterze pojawiło się wiele zdjęć i nagrań śniegu, który w niedzielę pojawił się w Polsce. Na terenie większości kraju utrzymuje się mróz.

„No dobra, Panie Wiech, przegraliście. Na Marymoncie śnieżyca. To tak wygląda globalne ocieplenie? Przecież zimy miało już nie być, zgodnie z konsensusem?” – napisał na Twitterze redaktor naczelny nczas.com Tomasz Sommer.

No dobra, Panie Wiech, przegraliście. Na Marymoncie śnieżyca. To tak wygląda globalne ocieplenie? Przecież zimy miało już nie być, zgodnie z konsensusem? — Tomasz Sommer (@1972tomek) December 11, 2022

„Proszę pamiętać, że to, co dziś widzimy za oknem, to POGODA! W żadnym razie klimat. Klimat to będzie, jak jednego dnia w lipcu zrobi się 35 stopni” – skomentował ironicznie publicysta Łukasz Warzecha.

Proszę pamiętać, że to, co dziś widzimy za oknem, to POGODA! W żadnym razie klimat. Klimat to będzie, jak jednego dnia w lipcu zrobi się 35 stopni. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) December 11, 2022

IMGW ostrzega

IMGW wydał ostrzeżenie 2 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w niedzielę w południowych i środkowych powiatach województwa lubelskiego, woj. podkarpackiego i wschodniej części woj. małopolskiego. W tych miejscach synoptycy prognozują opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a na obszarach powyżej 600 m n.p.m o 40 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do około godz. 14.

Dla pozostałej wschodniej części kraju IMGW wydał ostrzeżenie 1 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Alert obowiązuje w woj. małopolskim, podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego, wschodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnej części woj. lubelskiego. Prognozowane są tam opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, a miejscami o 20 cm. Alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują do niedzieli do ok. godz. 22.

IMGW dodatkowo ostrzega w woj. podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego i północnej woj. lubelskiego przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Według prognoz zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północnego-wschodu i północy. Ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązuje do godz. 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydawane są w momencie kiedy w ciągu 12 godzin przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-15 cm lub od 15 do 20 cm w 24 godziny. Natomiast jeśli przyrost pokrywy śnieżnej jest od 20 do 30 cm w ciągu 24 godzin na wysokości do 600 m.n.p.m lub od 20 do 50 cm na obszarach powyżej 600 m.n.p.m. to wtedy jest to ostrzeżenie drugiego stopnia. Jest jeszcze ostrzeżenie trzeciego stopnia wydawane jeżeli w 24 godziny przyrost pokrywy śnieżnej na obszarze poniżej 600 m.n.p.m. wyniesie powyżej 30 cm lub na obszarze powyżej 600 m.n.p.m powyżej 50 cm.

Na wschodzie przyjemne -7 i śnieg, który ciągle sypie.

Taką zimę lubię. ❄️ pic.twitter.com/SpAtPHBJvw — Rafał ze Wschodu (@RafalZeWschodu) December 11, 2022

Po nocnych opadach na Podkarpaciu, wiele miejscowości wygląda tak, jak poniżej. Sytuacja na drogach jest trudna a lokalnie bardzo trudna. Materiały: Piotr Witek / Sieć Obserwatorów Burz #pogoda #śnieg #zima #obserwatorzyburz pic.twitter.com/pXPCBIvlLa — Obserwatorzy.info (@SOB_pl) December 11, 2022

Pamiętajcie, nie mylcie pogody z klimatem.

To, że w grudniu pada śnieg, lub nie, to tylko dowód na to, że latem mogą nas nawiedzać susze z ulewami.

Lub nie.

To się wszystko łączy 🤔 pic.twitter.com/6phTBJb4ca — boont (@fikantny) December 11, 2022