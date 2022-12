Atak zimy. Jak długo będzie padał śnieg? [PROGNOZA POGODY]

REKLAMA

W niemal całej Polsce leży śnieg. Jak długo potrwa taki stan rzeczy i ile jeszcze dosypie? O prognozie pogody na najbliższe kilkadziesiąt godzin wypowiedział się synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Gawron podaje, że w najbliższych dniach śnieg spadnie w całym kraju. Największe opady są spodziewane na północy, wschodzie oraz w rejonach podgórskich kraju. Zimową aurę zawdzięczamy chłodnemu, arktycznemu powietrzu z północy.

Na Pomorzu Wschodnim i w rejonie Zalewu Wiślanego spodziewany jest dość silny wiatr, w porywach do 80 km/h, który może wywoływać zawieje i zamiecie śnieżne.

#IMGWlive 12.12|05:51 Aktualnie obowiązujące ostrzeżenia meteo.

W tej chwili wydane są ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz przed silnym wiatrem. W ciągu dnia wydawane będą nowe ostrzeżenia. ⚠️https://t.co/m34MsjRIpm pic.twitter.com/1DmmVAeK7B — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 12, 2022

W poniedziałek, 12 grudnia, w całym kraju prognozowane są miejscowe opady śniegu. Najintensywniejsze opady wystąpią na Pomorzu, Warmii i Mazurach, obszarach podgórskich Sudetów i Beskidów. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w tych obszarach to do 10 centymetrów.

Na pozostałym obszarze może spaść do około 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 5 na północnym wschodzie do zera na zachodzie i 4 stopni na plusie nad samym morzem. Na Podhalu prognozowane jest minus 7 stopni.

#IMGWlive 12.12|06:30 W dzień pochmurno. Opady śniegu, na północy i południowym zachodzie okresami intensywne. Temperatura od -7°C na Podhalu do około 4°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach nad morzem do 80 km/h. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. 🌨️ pic.twitter.com/szXSGBJtm3 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 12, 2022

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże. Tylko w w centrum kraju spodziewane są większe przejaśnienia. Opady śniegu coraz słabsze, za wyjątkiem północy kraju, gdzie może spaść do 10 cm, a w rejonie Zalewu Wiślanego nawet do 20 cm świeżego śniegu.

Na pozostałym obszarze spadnie od 3 do 5 centymetrów białego puchu. Temperatura minimalna od minus 8 stopni na północnym wschodzie Polski, do minus 3 w centrum. Nad samym morzem około zera. W obszarach podgórskich, zwłaszcza w rejonie Podhala, temperatura spadnie do minus 11 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, gdzie wiatr może osiągać do 85 km/h. Na północno-wschodniej części kraju porywy wiatru do 65 km/h mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Według synoptyków IMGW-PIB, sytuacja pogodowa w najbliższych dniach będzie bardzo dynamiczna i trudno w tej chwili przedstawić prognozy o dużym stopniu prawdopodobieństwa.