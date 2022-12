Polska szkoli lekarzy z Ukrainy. Niedzielski: będziemy pomagali Ukrainie wejść w struktury Unii Europejskiej

REKLAMA

Zgodnie z ustaleniami będziemy pomagali Ukrainie wejść w struktury Unii Europejskiej realizując szkolenia, które są na drodze do wejścia do UE – powiedział w poniedziałek w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie minister zdrowia Adam Niedzielski.

W poniedziałek w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca szkolenia pierwszej grupy medyków z Ukrainy, które związane jest z ewakuacją lotniczą rannych żołnierzy oraz osób cywilnych.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że szkolenie 550 lekarzy i felczerów na Ukrainie, którzy również pracują blisko linii frontu – „ma charakter praktyczny zaczynając od komponentu medycznego, ale także kontekst pomocy lotniczej wykorzystywanej w czasie ewakuacji”.

– Będą one realizowane nie tylko na Bemowie, ale także w różnych miastach, gdzie są bazy LPR – dodał.

Szef MZ zaznaczył, że „program jest także zgodny ze standardami europejskimi, jakie realizuje ministrowo w zakresie HEMS (Helcopter Emergency Medical Service – Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego – PAP)”. – Takie same szkolenia są realizowane dla naszych zespołów – dodał minister Niedzielski.

Poinformował, że to szkolenie „jest pierwszym z cyklu szkoleń dotyczących sfery HEMS”. – Niedawno odbyły się szkolenia dotyczące lekarzy na Ukrainie z medycyny pola walki, których głównym organizatorem w Inwanofrankowsku był dyrektor Robert Gałązkowski – powiedział minister. Szef MZ dodał, że będą one kontynowanie.

Niedzielski zaznaczył, że „oprócz szkoleń, które mają charakter bardzo praktyczny związany z sytuacją kryzysową”, Polska współpracuje „bardzo ściśle z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy przygotowując się do odbudowy systemu”.

Powiedział, że współpraca z ministrem zdrowia Ukrainy Wiktorem Laszko i wiceminister zdrowia Ukrainy Iryną Mykychak dotyka bardzo wielu aspektów.

Wyjaśnił, że dotyczy m.in. współpracy Ministerstwa Zdrowia Ukrainy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach której przedstawiane są warunki systemowe, czyli jak nasz model opieki zdrowotnej jest realizowany, jak również dzielenie się swoimi doświadczeniami z rozwiązań cyfrowych, które Ukraina rozpoczęła wdrażać.

Jak zaznaczył Niedzielski, „najważniejsze jest to, że zgodnie z ustaleniami, będziemy pomagali Ukrainie wejść w struktury Unii Europejskiej realizując szkolenia, które są na drodze do wejścia do UE”. – Mam nadzieję, że ten proces bardzo szybko nastąpi – powiedział.