Nie żyje Mariusz Walter. Miał 85 lat

Zmarł Mariusz Walter – dziennikarz, były prezes TVN, współzałożyciel i współwłaściciel grupy ITI – poinformował we wtorek TVN24. Walter miał 85 lat.

Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 r. we Lwowie. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i tam zaczął pracę w studenckim radiowęźle. Potem pracował w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 r. przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w stołecznej TVP.

W latach 70. był jednym z najbardziej znanych dziennikarzy i producentów telewizyjnych. Współtworzył m.in. „Studio 2” i „Turniej Miast”. Jego film „Pierwszy. Szósty” uhonorowano w 1971 r. nagrodą Miasta Wenecji na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym. Realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. W latach 1967-1983 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Roboczej.

„Mówi pan o zapisaniu się do partii? Miałem świadomość, że jeśli w tamtych czasach chcę coś zrobić w telewizji, ja nuworysz, technik budowlany, magister inżynier budownictwa. Z dość kiepskim pochodzeniem. Jeśli chcę robić to, o czym marzyłem, to muszę się uzbroić na Placu Powstańców. Uzbroić to znaczy mieć swój zespół, swój pokój, po prostu być w środku. Poprosił mnie kiedyś na rozmowę Ignacy Waniewicz (po wyrzuceniu go z Polski w 1968 r. został prezesem telewizji kanadyjskiej) i mówi: 'Widzę pana jako zdolnego, młodego człowieka itd. Ale musi mieć pan świadomość, że ani ja panu nie będę mógł pomóc, ani pan sam sobie nie pomoże, jeśli pan się nie zakotwiczy w partii'” – wspominał w 2021 r. w wywiadzie dla Newsweeka.

Niewielu tym przekonał. „Koniunkturalista i partyjny karierowicz” – takie krążyły o nim opinie.

W Telewizji Polskiej pracował do stanu wojennego, odszedł w 1982 r. Przez pewien czas wykładał na Uniwersytecie Śląskim. „Rok później poznał Jana Wejcherta – biznesmena, z którym stworzył kilka stacji telewizyjnych z TVN na czele, a także (…) TVN24” – czytamy w jego sylwetce na stronie stacji.

Do 2001 r. Walter był prezesem TVN, w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do 2012 r., do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer.

Koncern ITI był przez pewien czas właścicielem piłkarskiego klubu Legia Warszawa. „Ludzie Waltera” uczynili temu klubowi wiele złego i doprowadzili do poważnego konfliktu z kibicami. Na trybunach skandowano wtedy bardzo często „ITI spierd…j”.

Mariusz Walter zmarł we wtorek w wieku 85 lat.