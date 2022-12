IM marzy się „miękki totalitaryzm” w Polsce! „Wystarczy determinacja”

REKLAMA

Nowa Zelandia wprowadziła zakaz sprzedaży papierosów osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku do końca ich dni. To efekt przyjęcia przez tamtejszy parlament nowego pakietu nowych praw antynikotynowych.

Naruszenie zakazu sprzedaży papierosów osobom urodzonym po określonej dacie grozi grzywną do ok. 95 tys. dolarów amerykańskich. W 2021 roku, w trakcie prac nad legislacją, informowano, że prawo to ma wejść w życie w 2027 roku.

Część komentatorów wychwala ten krok. Inni zaś zwracają uwagę na totalitarne zapędy władzy.

„Nowa Zelandia zakazuje sprzedaży papierosów kolejnym pokoleniom. Urodzeni po 1 stycznia 2009 nigdy legalnie nie kupią papierosów. Cóż za odwaga regulatora w walce o zdrowie publiczne. Brawo!” – napisała Dominika Krupa.

Na jej wpis zareagował były szef GIS Jarosław Pinkas, który wsławił się m.in. słowami o „wygenerowaniu emocjonalnego zapotrzebowania na szczepionkę”.

„Polska wolna od papierosów 2030?

Wystarczy determinacja!” – stwierdził.

Wpis ten nie uszedł uwadze publicysty Łukasza Warzechy. „Widzę, że w Polsce też mamy już zwolenników miękkiego totalitaryzmu. To jest równia pochyła. Potem zabronią mięsa, masła, wprowadzą państwowe normy ubioru, żeby się nie przeziębić. Żeby nie było, że nie ostrzegałem” – napisał.

„Proszę zwrócić uwagę na lajkujących twitta Pana Profesora – wiele osób „przyznaje się” do znajomości z zagadnieniami zdrowia publicznego albo jest specjalistami, lekarzami z tytułami itp.

Instytucje tworzące uzasadnienie dla przepisów opanowane są przez opresyjne ideologie” – podkreślił doktor Paweł Basiukiewicz.

W ocenie Łukasza Warzechy, „to jest najbardziej przerażające”.