Bosak OSTRO o nowelizacji ustawy o SN: „Propozycja absolutnie destrukcyjna” [VIDEO]

Podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie Konfederacji odnieśli się do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Krzysztof Bosak wskazał na szereg zarzutów dotyczących projektu oraz wyjaśnił, jakie mogą być konsekwencje, jeśli nowelizacja wejdzie w życie.

– To kolejna nowelizacja, napisana tym razem pod dyktando Unii Europejskiej. Nie jest to nowelizacja (…) mająca na celu poprawę sytuacji w sądownictwie w Polsce. Jest to ewidentnie zgniły polityczny kompromis pomiędzy władzami państwa polskiego a pewnymi frakcjami funkcjonującymi w obrębie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i na styku również polskiego środowiska prawniczego i politycznego – wskazał Krzysztof Bosak.

Jak dodał, w ocenie Konfederacji motywacją do przyjęcia tej nowelizacji są finanse. – Premier zresztą otwarcie to mówił i w wywiadach i podczas spotkań konsultacyjnych – przypomniał.

– W naszej ocenie jest to nowelizacja, propozycja absolutnie destrukcyjna. Groźna – zarówno dla obywateli, jak i dla prawidłowości i spójności funkcjonowania państwa polskiego. Jest to propozycja groźna i szkodliwa po prostu dla praworządności w Polsce – dodał Bosak.

Poseł Konfederacji wskazał również, że nowelizacja dotyczy przepisów już wielokrotnie nowelizowanych.

– Zamówienie ekspertyz i zrozumienie tych ustaw to nie jest błaha sprawa, natomiast te ustawy zostały przedstawione wczoraj w nocy. Dziś natomiast mają już być debatowane w Sejmie. I ta absolutnie pozorowana debata ma się zakończyć we wtorek – zaznaczył. Jak dodał, premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki oraz minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk nalegają, żeby do tego projektu nie wprowadzać żadnych zmian.

– Ta ustawa pogłębia chaos prawny. Ta ustawa niejako instytucjonalizuje możliwość podważania przez sędziów i przez sądy swojego statusu nawzajem – mówił Bosak.

– W rzeczywistości ta ustawa tworzy narzędzia do podważania konstytucyjnych ciał i ich decyzji w Polsce. Ciał takich jak Krajowa Rada Sądownictwa, czy Trybunał Konstytucyjny – powiedział.

Jak dodał, ustawa „wprost wprowadza bezkarność za anarchię”. – Sędziowie, którzy będą kwestionować status swoich kolegów, którzy będą kwestionować status konkretnych aktów prawnych, wydawanych przez państwo polskie, na mocy tej ustawy mają stać się bezkarni – wyjaśnił.

Bosak podkreślił, że ustawa nie zawiera „kryteriów przesądzających, co te terminy jak niezależność, bezstronność i prawidłowe powołanie znaczą”. – Ta ustawa otwiera nieograniczone pole do interpretacji i znosi jakąkolwiek odpowiedzialność za dokonywanie tych interpretacji i działania dokonywane na podstawie tych interpretacji – wskazał.

W praktyce dla Polaków oznacza to m.in. „wydłużenie drogi do pewnego i prawomocnego wyroku, wydłużenie czasu postępowań”.

Bosak wskazał, że kolejnym zarzutem jest złamanie polskiej Konstytucji. – Art. 183, art. 184 Konstytucji. Jeden opisuje kompetencje Sądu Najwyższego, drugi Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa jest jasna. W przypadku SN katalog kompetencji jest otwarty i jest możliwość w ustawie przydzielić dodatkowe kompetencje, w drugiej sprawie katalog kompetencji jest enumeratywnie wymieniony, krótki i zamknięty – dodał.