PILNE! Przywieziony z Brukseli projekt ustawy o SN zdjęty z porządku obrad

Na wniosek szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego marszałek Sejmu Elżbieta Witek zdjęła z porządku obrad projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym – przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zapowiedział konsultacje w sprawie projektu.

Kilkunastostronicowy projekt noweli ustawy o SN został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy miały sprawić, że uda się pożyczyć z Brukseli kasę w ramach KPO.

Pierwotnie zapowiadano, że pierwsze czytanie projektu odbędzie się jeszcze w czwartek, a przed świętami wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik.

Wtedy do gry wszedł prezydent Andrzej Duda i oświadczył, że nie współuczestniczył – co sugerowano w przestrzeni publicznej – w przygotowaniu projektu noweli ustawy o SN, ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem. Zaznaczył jednocześnie, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny.

Jak mówił, trzy tysiące przedstawicieli władzy sądowniczej w ciągu ostatnich lat odebrało swoje nominacje sędziowskie.

„Nie pozwolę na to, aby został do polskiego systemu prawnego wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który te legitymacje sędziowski będzie podważał, który te nominacje, dokonane przez prezydenta RP, będzie pozwalał komukolwiek weryfikować” – oświadczył prezydent.

Prezydent @AndrzejDuda: "Do dziś próbujemy ustalić jak doszło do wypracowania kamieni milowych i kto w ramach rządu przyjął takie zobowiązania na Polskę." — Maciej Sokołowski (@sokoIowski) December 15, 2022

Po tym wszystkim przed kamery wyszedł rzecznik PiS i przekazał, że projekt dotyczący zmian w wymiarze sprawiedliwości na wniosek szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego został zdjęty przez marszałek Elżbietę Witek z porządku obrad bieżącego posiedzenia.

„Projekt ten jest projektem trudnym i ważnym, wymaga też pogłębionej analizy, w związku z tym będą prowadzone konsultacje w tej sprawie, zwłaszcza, że pojawiły się głosy także ze strony innych środowisk politycznych o chęci zaangażowania się w prace nad tą ustawą” – powiedział zgodnie z zasadami PR-owymi Bochenek.

Niedługo pożył, po zapowiedzi weta Prezydenta, niekonstytucyjny projekt ustawy o SN.

Ale brzydki zapach po próbach przehandlowania Konstytucji RP za dudki z Brukseli pozostał. — Stanisław Tyszka (@styszka) December 15, 2022