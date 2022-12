Koniec śnieżnej zimy. Czekają nas ciepłe Święta [PROGNOZA POGODY]

REKLAMA

Polska będzie pod wpływem niżu znad Atlantyku, w strefie ciepłego frontu atmosferycznego przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju. Z południowego zachodu za frontem będzie napływać ciepłe powietrze polarne morskie, wypierając powietrze pochodzenia arktycznego.

We wtorek zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie opady deszczu, na wschodzie w pierwszej połowie dnia marznące i powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0 st. C, 2 st. C we wschodniej połowie kraju do 5 st. C na zachodzie i 6 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich od 0 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na południowym wschodzie początkowo w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach porywy do 80 km/h.



W nocy z wtorku na środę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże, tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i zachodzie opady deszczu. Miejscami silne zamglenia, a na południu mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -6 st. C na południu, około 0 st. C w centrum do 2 st. C, 4 st. C na zachodzie i 5 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich od -8 st. C w obniżeniach terenu do 4 st. C na wzniesieniach. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na południu porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy do 90 km/h.

W środę zachmurzenie duże, na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze kraju opady deszczu, w rejonach podgórskich Sudetów miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoledź; bez opadów tylko na południowym wschodzie. Początkowo na południu mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0°C, 3°C na południu i wschodzie do 4°C, 6°C na zachodzie i nad morzem; w rejonach podgórskich od 0°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, w rejonach podgórskich porywy do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach porywy do 90 km/h.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie duże. Możliwe, zwłaszcza początkowo, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W środę zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

(PAP)