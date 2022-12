Skandaliczny wyrok Sądu Lekarskiego. Dr Zbigniew Martyka zawieszony! „Będziemy się odwoływać” [VIDEO]

REKLAMA

W poniedziałek przed Sądem Lekarskim w Krakowie odbyła się rozprawa, w której obwinionym był dr Zbigniew Martyka. Niepokorny lekarz został na rok zawieszony w prawie wykonywania zawodu. O sprawie informuje portal tarnogorski.info.

W Krakowie odbyła się rozprawa dr. Martyki. Przed budynkiem Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. Krupniczej zgromadził się tłum protestujących.

Po ogłoszeniu wyroku do zgromadzonych wyszedł dr. Zbigniew Martyka. Tłum skandował „Precz z medyczną inkwizycją”.

– Proszę państwa, ponieważ sąd wyłączył jawność rozprawy i nie wolno mówić o przebiegu rozprawy, oddam głos mojej pani prawnik, która powie to, co można powiedzieć – przekazał niepokorny lekarz.

– Szanowni państwo, jawność została wyłączona. Możemy tylko powiedzieć, że zapadł wyrok negatywny dla pana doktora – zawieszenie w prawie wykonywania zawodu przez rok. Czekamy na uzasadnienie i będziemy się odwoływać – przekazała prawnik. Zgromadzeni zaś krzyczeli „hańba”, „sanhedryn” oraz „zdrajcy”.

Głos zabrała także radca prawny Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. – To, że nie mogę rozmawiać o przebiegu procesu, to już wiecie. Natomiast chciałam was uspokoić, ponieważ ja wierzę, że prawda zawsze zwycięża, wcześniej czy później. I pamiętajcie, my się nigdy nie poddajemy, zawsze schodzimy ostatni z placu boju i tak samo będzie w tej sytuacji, bo prawda jest po naszej stronie, bo dowody są po naszej stronie, bo badania naukowe są po naszej stronie. Dlatego nie ma znaczenia to, co się dzisiaj wydarzyło. Mamy możliwość odwołania się od tej decyzji, ono zostanie oczywiście – takie odwołanie – złożone i jak zawsze wygramy – mówiła.

Dr Zbigniew Martyka zawieszony w prawie wykonywania zawodu przez rok. pic.twitter.com/V6rrZZVaeB — tarnogorski.info (@TGtarnogorski) December 19, 2022