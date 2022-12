Trudne warunki! Nie działa komunikacja, Białystok odwołuje lekcje. Nadciąga zmiana pogody [VIDEO]

REKLAMA

Bardzo trudne warunki panują w wielu regionach Polski. Na drogach i chodnikach występuje gołoledź. Prezydent Białegostoku zaapelował o odwołanie zajęć lekcyjnych.

Na drogach i chodnikach zalega warstwa lodu, który powstał po opadach deszczu i mżawki przy ujemnej temperaturze.

W Białymstoku jest wstrzymana komunikacja miejska – nie jeżdżą autobusy. Prezydent miasta zaapelował o odwołanie zajęć w szkołach.

„Zaapelowałem do dyrektorów szkół, aby z uwagi na trudną sytuację komunikacyjną odwołali zajęcia dydaktyczne w szkołach. Dzieciom, które dotrą do szkół zostanie zapewniona opieka wychowawcza w świetlicach” – napisał na Twitterze prezydent Białegostoku.

„Panująca gołoledź uniemożliwia bezpieczne poruszanie się nimi po drogach. Firmy odśnieżające już kolejny raz posypują ulice solą. Niestety, padający deszcz natychmiast zamarza. Uważajcie na siebie” – napisał na Twitterze prezydent Białegostoku.

Trudne warunki panują nie tylko na Podlasiu. Gołoledź występuje we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, opolskim, śląskim, podkarpackim, świętokrzyskim, wielkopolskim czy na Mazowszu, w tym w Warszawie.

Ocieplenie w całym kraju

We wtorek nad Polską ze wschodu na zachód będzie przemieszczał się ciepły front atmosferyczny. Jak powiedziała PAP Dorota Pacocha z IMGW-PIB, do Polski będzie napływało ciepłe powietrze polarno-morskie, a w ciągu dnia temperatura wyniesie od zera do 8 stopni Celsjusza.

Jak przekazała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, we wtorek Polska znajdzie się na skraju zatoki niżowej znad Atlantyku. Od zachodu napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie, a ciśnienie atmosferyczne zacznie spadać.

„We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu i południowym zachodzie. Tam też na ogół bez opadów, za wyjątkiem południa Podkarpacia, gdzie prognozowany jest słaby deszcz, który nad ranem może być marznący. Na pozostałej części kraju opady deszczu, który we wschodniej połowie kraju może marznący i powodujący gołoledź. Nad ranem możliwe silne zamglenia. Temperatura od zera na wschodzie i południu, około 2 w centrum do 8 stopni Celsjusza w Beskidach. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, lokalnie na południu w porywach osiągający do 70 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach może wiać z siłą do 80 km/h, a w Bieszczadach do 100 km/h” – powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

W nocy na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, także marznące i osadzające szadź. Poza południem zachmurzenie duże i wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna na północy i w centrum od minus jednego do plus trzech, a nad morzem do pięciu stopni Celsjusza. W południowej części, gdzie będą przejaśnienia, temperatura wyniesie od minus 7 do zera. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na Podkarpaciu dość silny, porywisty. W górach może osiągać prędkość do około 80 km/h.

Obecnie opady marznące występują we wschodniej połowie kraju. W najbliższym czasie opady będą się jeszcze utrzymywać, powodując gołoledź i znaczącą pogarszając warunki na drogach. Jest ślisko – bądźcie ostrożni.#IMGW pic.twitter.com/M0Yzc4i3Ac — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 20, 2022