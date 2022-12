Inwigilacja postępuje! Wpłatomaty pytają, skąd mamy pieniądze [FOTO]

REKLAMA

Wpłatomaty zaczynają pytać, skąd mamy pieniądze. To nie pierwsza sytuacja, gdy Bank Santander wyskakuje przed szereg i na zlecenie rządu inwigiluje Polaków.

Jakiś czas temu rząd PiS wprowadził ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nakłada ona na banki szereg obowiązków w kwestii zbierania szczegółowych informacji na temat finansów Polaków, czyli po prostu ich inwigilowania.

REKLAMA

Bank Santander kilka miesięcy temu zasłynął z tego, że swoim stałym klientom zadawał dziwne i bardzo osobiste pytania o pieniądze. W przypadku braku odpowiedzi w systemie wyskakiwał komunikat o możliwości ograniczeniu dostępu do usług bankowych i do własnych pieniędzy.

Santander swoje działania tłumaczył wspomnianą ustawą, ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, że inne banki podobnych pytań nie zadawały i wciąż nie zadają. Na infolinii Santandera tłumaczono to tak, że dopiero zaczną je zadawać albo udzielają odpowiedzi sami na podstawie dotychczasowej historii bankowej.

Teraz jesteśmy świadkami kolejnej odsłony skandalu z inwigilacją i znów w roli głównej występuje Bank Santander. Jak alarmuje jeden z klientów, wpłatomat zadał pytanie o źródło pochodzenia środków finansowych podczas próby wpłaty. Klient miał do wyboru następujące opcje:

Zabrakło jeszcze jednej opcji, która najbardziej pasowałaby klientowi i którą wymienił we wpisie na Twitterze.

Hej @SantanderBankPL nie mogę tutaj znaleźć opcji "Chuj was to obchodzi" – co robię źle, gdzie ją znajdę? pic.twitter.com/jlLjzXT3vr

— Adrian (@wpisztutajnic) December 18, 2022