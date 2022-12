Musk zrezygnuje z szefowania Twitterowi. Szuka kogoś „wystarczająco głupiego”

REKLAMA

Właściciel Twittera Elon Musk zapowiedział, że zrezygnuje z roli szefa Twittera, jak tylko znajdzie kogoś „wystarczająco głupiego”, by objąć tę funkcję. Zrobił to po tym, jak większość głosujących w zorganizowanej przez niego sondzie opowiedziała się za jego odejściem.

„Zrezygnuję jako CEO, jak tylko znajdę kogoś wystarczająco głupiego, by wziąć tę robotę. Potem będę tylko kierował zespołami software i serwerów” – napisał na Twitterze miliarder.

Wcześniej w zorganizowanej przez niego sondzie na serwisie, za odejściem Muska z kierowania Twitterem oddano 57,5 proc. z 17,5 mln głosów w ciągu trwającej 12 godzin sondy.

Jeszcze w trakcie głosowania Musk stwierdził, że nie ma przygotowanego następcy do roli dyrektora wykonawczego (CEO) serwisu.

„Nikt, (kto) chce tej pracy, nie potrafi naprawdę podtrzymać Twittera przy życiu” – napisał. W odpowiedzi jednemu z użytkowników, który zgłosili się do tej roli, odpowiedział: „Musisz bardzo lubić ból. Jeden haczyk: musisz zainwestować oszczędności swojego życia w Twittera, a on jest na szybkiej trasie do bankructwa od maja”.

Elon Musk kupił Twittera pod koniec października 2022 roku za sumę 44 mld dolarów, zaciągając w tym celu ponad 10 mld dol. długu. Miliarder wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu popularnej platformy i zarządzaniu firmą. Skończył z obowiązującą wcześniej cenzurą i ujawnił, jaki był jej mechanizm za poprzednich właścicieli.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022