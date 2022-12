Sośnierz: Chcą nas wypchnąć z Konfederacji [VIDEO]

REKLAMA

Dobromir Sośnierz, poseł Wolnościowców i Konfederacji, był gościem Marty Markowskiej na kanale Sommer 12 na YouTube. Tam odniósł się m.in. do wewnętrznych konfliktów w Konfederacji i usunięcia z funkcji przewodniczącego koła poselskiego Jakuba Kuleszy.

Prowadząca program przypomniała, że poseł Kulesza został usunięty z funkcji przewodniczącego koła poselskiego Konfederacji. Jego miejsce zajął Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego.

REKLAMA

Chcą wypchnąć Wolnościowców z Konfederacji?

– Co jest przyczyną takiego obrotu spraw? – zapytała posła Markowska. – To już trzeba pytać tych, co go odwołali, ja w zasadzie nie wiem dlaczego – odparł Dobromir Sośnierz.

– Powody, które były podawane to raczej obrażały inteligencję, więc widać, że najwyraźniej Konfederacja chce wyrzucić Wolnościowców poza swoje szeregi i zabiera się do tego tak po plasterku – uważa polityk.

– Ostatnio zostaliśmy pozbawieni miejsc na listach wyborczych wbrew gwarancjom wcześniej udzielanym, później został usunięty z Rady Liderów nasz przedstawiciel, a teraz Jakub Kulesza odwołany z funkcji przewodniczącego – przypomniał przedstawiciel Wolnościowców.

Sośnierz zauważył, że „nawet nie zaproponowano mu jakiegoś tam wiceprzewodniczącego, tylko po prostu wyrzucono”. Zdaniem posła stało się tak „mimo, że brak było jakichkolwiek merytorycznych zastrzeżeń, co do jego działań jako przewodniczącego”.

– Wydaje mi się, że koledzy chcą nas wypchnąć z tej Konfederacji, skłonić nas do tego, żebyśmy sami opuścili, żeby nie brać na siebie łatki rozbijaczy, to chcą nas skłonić chyba do tego, żebyśmy tę Konfederację opuścili – stwierdził polityk.

Według posła „wtedy powiedzą: »o proszę, nie chcą z nami iść, to rozbijacze«”. – W rzeczywistości to wszystko są kroki inicjowane przez tandem Winnicki – Mentzen w naszym kierunku. My nie jesteśmy agresorem, tylko ofiarą – podkreślił Sośnierz.

Cała rozmowa do obejrzenia na kanale Sommer 12: