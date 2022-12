Kulesza głosował za ukaraniem Brauna. Konfederacja odwołała go z funkcji przewodniczącego Koła

REKLAMA

Jakub Kulesza został odwołany z funkcji przewodniczącego Koła Konfederacji. Polityk wiąże to z faktem głosowania za wnioskiem o ukaranie posła Grzegorza Brauna za jego sprzeciw ws. procedowania uchwały o uznaniu Rosji za państwo sponsorujące terroryzm.

Przypomnijmy, że na początku grudnia Artur Dziambor oświadczył, że złoży wniosek o „wniosek o ukaranie go (Grzegorza Brauna – przyp. red.) za sprzeciwianie się woli koła, ponieważ koło ma ustaloną swoją linię, co do tej sprawy”. Chodziło o sprzeciw Brauna wobec procedowania uchwały ws. uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm.

Votum separatum Brauna

Przypomnijmy, że podczas dyskusji w Sejmie Grzegorz Braun złożył votum separatum ws. projektu uchwały.

– Szczęść Boże ludziom dobrej woli w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Votum separatum. Chcecie nominować wrogów, terrorystów międzynarodowych, bądźcie ambitni – nominujcie Bidena, który się przechwalał tym, że odegrał poważną rolę w inicjowaniu, niszczeniu celów, a jakże, infrastruktury cywilnej w Jugosławii przed laty – mówił parlamentarzysta.

– Bądźcie ambitni, pomoże Wam na pewno ustalenie komisji, bezstronnej, międzynarodowej ds. ustalenia przyczyn zbrodni w Buczy. A, prawda, nie ma takiej komisji, bo… – Braunowi nie było jednak dane dokończyć myśli, ponieważ prowadząca obrady wicemarszałek Małgorzata Gosiewska wyłączyła mu mikrofon.

Braun wyjaśnił swoje stanowisko na Twitterze. „Nie popieram nominowania przez Sejm przywódców jakichkolwiek mocarstw na terrorystów. Nie popieram ustalania w głosowaniu polit-poprawnej wersji jakichkolwiek zdarzeń. Nie popieram wpychania Polski w jakąkolwiek wojnę” – oświadczył polityk Konfederacji.

Odwołanie Kuleszy

W środę Konfederacja poinformowała o zmianie przewodniczącego Koła. Odwołany został Jakub Kulesza. Teraz funkcję tę będzie sprawował Krzysztof Bosak.

„Nowym przewodniczącym koła poselskiego @KONFEDERACJA_ został @krzysztofbosak! W roku wyborczym stawiamy na mocne przewodnictwo naszej sejmowej reprezentacji!” – czytamy na profilu partii na Twitterze.

„Dziękujemy dotychczasowemu przewodniczącemu @Kulesza_pl za pełnienie tej funkcji od ponad trzech lat” – dodała Konfederacja.

Do sprawy odniósł się także były już przewodniczący Koła. „Przedwczoraj na posiedzeniu Koła zagłosowałem za wnioskiem @ArturDziambor o ukaranie @GrzegorzBraun_ za jego sprzeciw wobec procedowania Uchwały o uznaniu Rosji za kraj sponsorujący terroryzm” – napisał Jakub Kulesza.

„Dzisiaj zostałem usunięty z funkcji przewodniczącego Koła” – przekazał.

„Quō vādis @KONFEDERACJA_?” – żachnął się parlamentarzysta.

Pogratulował także swojemu następcy. „Tym niemniej bardzo dziękuję wszystkim za współpracę na funkcji Przewodniczącego Koła Poselskiego @Konfederacja, którą pełniłem przez ostatnie 3,5 roku, czyli jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu” – dodał Kulesza.

„Życzę też powodzenia nowemu przewodniczącemu @krzysztofbosak ” – napisał.

„Dzięki za dobre słowo i dziękuję za ponad trzy lata przewodnictwa i wspólnej pracy, od czasu naszego wspólnego przewodniczenia sztabowi w kampanii do PE w roku 2019, aż do teraz!” – odpowiedział Bosak.

