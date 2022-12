Dziambor chce kary dla Brauna. Bosak: „Nie ma żadnych podstaw do żądania konsekwencji”

REKLAMA

W programie „6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” poseł Konfederacji i prezes Wolnościowców Artur Dziambor oświadczył, że złoży wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna. Chodzi o głosowanie ws. uchwały ws. uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm. Do sprawy odniósł się Krzysztof Bosak. Jego słowa nie pozostawiają złudzeń.

Gorąco w Konfederacji. Nie milkną echa słów wypowiedzianych przez Dziambora w porannym programie Radia ZET.

REKLAMA

Dziambor mówił m.in., że co prawda Grzegorz Braun jest posłem Konfederacji, „ale zachował się tam karygodnie”. – Ja będę domagał się ukarania go przez klub – grzmiał. Wszystko dlatego, że Braun zgłosił votum separatum ws. uchwały uznającej Federację Rosyjską za państwo sponsorujące terroryzm.

– Przede wszystkim (Braun) głosował przeciwko procedowaniu tej uchwały – dodał Dziambor. – Będę wewnątrz klubu składał wniosek o ukaranie go za postawę sprzeciwiającą się – stwierdził.

– Nie wiem, co będzie dalej, natomiast na pewno złożę wniosek o ukaranie go za sprzeciwianie się woli koła, ponieważ koło ma ustaloną swoją linię, co do tej sprawy – grzmiał Dziambor, dodając, że Braun „jeden jedyny był przeciwko”.

Tymczasem poseł Konfederacji Krzysztof Bosak zamieścił wymowny wpis na swoim Twitterze.

„Koło Konfederacji nie przyjęło dyscypliny ws. jednolitego głosowania uchwał ws. historycznych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, nie ma więc żadnych podstaw do żądania konsekwencji wobec któregokolwiek z posłów za to jak głosował” – zaznaczył.

„@Wolnosciowcy takiej dyscypliny nawet nie proponowali” – ujawnił poseł Konfederacji.

Koło Konfederacji nie przyjęło dyscypliny ws. jednolitego głosowania uchwał ws. historycznych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, nie ma więc żadnych podstaw do żądania konsekwencji wobec któregokolwiek z posłów za to jak głosował. @Wolnosciowcy takiej dyscypliny nawet nie proponowali — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) December 3, 2022