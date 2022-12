Amerykański generał: Wojna musi się przenieść z Ukrainy do Rosji

REKLAMA

Emerytowany amerykański generał Philip Breedlove, były dowódca europejskich wojsk Sojuszu, twierdzi, że wojnę należy przenieść z terytorium Ukrainy do Rosji.

– Ameryka i Zachód wspólnie powinny ponownie rozważyć ograniczenia dla Ukrainy dotyczące użycia broni, którą dostarcza ona do Kijowa w celu odparcia rosyjskiej agresji. Zachód pozwolił Rosji zbyt długo zajmować i okupować terytoria sąsiada. To skłoniło Kreml do otwartej inwazji na Ukrainę w 2022 roku – twierdzi były dowódca NATO.

REKLAMA

Breedlove twierdzi, że inwazja wojsk Putina na Ukrainie go nie zaskoczyła. – Na początku wielu uważało, że Rosja na to nie pójdzie, że nie odważy się na tak bestialski atak. Jednocześnie jednak dane wywiadowcze mówiły coś innego. Na kilka tygodni przed inwazją wszyscy już wiedzieliśmy, że najgorsze nastąpi – mówi Amerykanin.

Breedlove bardzo pozytywnie ocenia działania ukraińskiej armii. – Dowództwo sił ukraińskich jest bardzo silne i jasne. Ukraińcy zadali strategiczną klęskę Rosji w północno-zachodniej części Kijowa, a także w pobliżu Charkowa, a teraz są na najlepszej drodze do zadania taktycznej i być może operacyjnej porażki Rosji na południu, chociaż przyszłość pokaże, jak daleko to jest możliwe. Z drugiej strony Rosja rozpoczęła tę wojnę z bardzo błędnymi postawami i założeniami. Dlatego już poniosła klęskę. Jestem pewien, że Rosja zostanie pokonana przez Ukrainę – twierdzi.

Rosja uderzy zimą z terytorium Białorusi?

Generał twierdzi, że Rosja może wznowić ofensywę zimą z terenu Białorusi. – Teraz Kreml zwiększa to zagrożenie na różne sposoby, w tym przez Białoruś, i tam zwiększa swoje siły. Rosja ze wszystkich sił stara się zmienić obraz tego, co się dzieje, bo obecny obraz jest obrazem jej klęski – powiedział Breedlove.

– Ukraina walczy teraz z Rosją w imieniu całego zachodniego świata i powiedziałbym wszystkim naszym politykom: jeśli już ograniczyliście swoje działania, aby uniemożliwić naszym armiom walkę z Rosją, to musicie zrobić wszystko, co możliwe, aby pomóc Ukrainie pokonać Rosję – dodał.

Wojnę należy przenieść do Rosji

Amerykański wojskowy uważa, że wojna powinna przenieść się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Obecna sytuacja ma blokować Ukrainie możliwość odpowiedniego reagowania.

– Bardzo trudno jest prowadzić wojnę, gdy armia wroga ma bezpieczną kryjówkę – powiedział.