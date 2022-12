Bzik czy oszczędzanie? Premier Meloni wzywa Włochów do wyłączenia gazu i prądu

REKLAMA

Premier rządu w Rzymie, Giorgia Meloni, wezwała Włochów do wyłączenia gazu i prądu na godzinę dziennie. Dlaczego?

Szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni zaapelował do obywateli, by przez godzinę dziennie spróbowali obejść się bez prądu i gazu. Premier chce, by Włosi spróbowali zrozumieć, co przeżywa obecnie wielu Ukraińców.

– Aby zrozumieć, przez co przechodzą Ukraińcy, proszę wszystkich Włochów o wyłączenie wszystkich źródeł energii na godzinę dziennie – powiedziała Meloni podczas spotkania z ambasadorami w Rzymie.

Po tym jak Rosja zintensyfikowała ostrzał terytorium Ukrainy, uderzając m.in. w infrastrukturę krytyczną, wiele obszarów wciąż pozostaje bez prądu. Tymczasem zbliża się zima, a temperatura już spada gdzieniegdzie poniżej zera.

Meloni oraz Bracia Włosi, czyli prawicowo-nacjonalistyczna partia na czele której stoi polityk, złożyli hołd Ukraińcom „którzy bronią swojej wolności i miłości do swojego kraju”.

Prawicowa koalicja rządząca Włochami zdecydowała się również kontynuować dostawy broni na Ukrainę.