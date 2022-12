Dokąd wybiera się papież Franciszek?

REKLAMA

Papież Franciszek przyjął zaproszenie z… Mongolii. Informację podał francuski dziennik „La Croix”. Prefekt apostolski w tym kraju kardynał Giorgio Marengo, wyraził nadzieję, że do podróży dojdzie już w przyszłym roku.

Zaproszenie dla papieża wystosowały władze Mongolii na sierpień, w związku z mianowaniem Giorgio Marengo kardynałem na odbywającym się wtedy konsystorzu w Watykanie. Marengo jest od 2020 roku nuncjuszem w Ułan Bator. Od czasu wyświęcenia na kapłana pracował w tym kraju na misjach, w latach 2000–2003 w Arwajcheerze, a w 2003 został przypisany do misji w Mongolii jako pierwszy w historii członek Zgromadzenia Misjonarzy Konsolaty.

„Ojciec Święty przyjął to zaproszenie. Mamy nadzieję, że będzie mógł przyjechać w przyszłym roku, ale żadna data nie została jeszcze wyznaczona”- wyjaśnił 48-letni kardynał Marengo. Dodał, że nic nie zostało na razie sformalizowane.

Najmłodszy na świecie kardynał przyznał, że już sama hipoteza papieskiej wizyty wywołała wielką radość w Mongolii. Do Mongolii zaproszony był w 2003 roku także Ojciec św. Jan Paweł II, ale do podróży tej nie doszło, m.in. z powodu sprzeciwu Patriarchatu w Moskwie.

Kościół katolicki w tym kraju pojawił się wraz z upadkiem reżimu komunistycznego w 1990 roku. Powrócili tu duchowni katoliccy i doszło do wznowienia działalności misyjnej. W 1992 Watykan i Mongolia nawiązały stosunki dyplomatyczne. W 2006 ustanowiono w Mongolii biskupstwo. Wspólnota Kościoła w Mongolii liczy nieco ponad 1000 katolików.

