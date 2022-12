Kolejne zapadlisko w Trzebini. „Życzenia «spokojnych świąt» się nie spełniły”

REKLAMA

W małopolskiej Trzebini w nocy pojawiło się kolejne zapadlisko. O zdarzeniu poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Jarosław Okoczuk. Nikt nie ucierpiał. Zapadlisko ma być zasypane we wtorek.

„Drodzy Państwo, niestety życzenia «spokojnych świąt» się nie spełniły. W nocy przy ul. Górniczej pojawiło się kolejne zapadlisko” – przekazał Okoczuk.

REKLAMA

„Nikomu nic się nie stało. Dziura pojawiła się w ogrodzie przy jednym z domów. Natychmiast zadziałały służby, które zabezpieczyły teren. W nocy byłem w bieżącym kontakcie ze 👉🏻strażą pożarną. SRK została powiadomiona, jutro zapadlisko ma być zasypywane” – dodał.

Burmistrz zaznaczył również, że do tej pory nie otrzymał odpowiedzi od SRK na pismo dot. wyników badań.

„Przed świętami dotarło do mnie tylko pismo od SRK adresowane do wojewody (i do wiadomości UM – załączam je poniżej) w którym pojawia się informacja, że dodatkowe badania mają zakończyć się 👉🏻na przełomie roku… jednak brak w nim konkretów” – dodał.

„Mam szczerą nadzieję, że obserwowana od tygodni bierność SRK nie doprowadzi do tragedii. Musimy jak najszybciej poznać wyniki, a Spółka jak najszybciej musi przedstawić scenariusz działań i rozpocząć prace odwadniające, nie ma na co czekać” – wskazał.

Jak dodał, informacja o nowym zapadlisku zostanie przekazana wojewodzie małopolskiemu.

To już kolejne zapadlisko w Trzebini. Poprzednie wystąpiło we wrześniu na terenie cmentarza.

W październiku mieszkańcy odczuwali silne wstrząsy. Burmistrz zaś żądał wyjaśnień od prezesa Tauronu.