Musk odpowiada Miedwiediewowi. Były prezydent Rosji pisał m.in. o rozbiorze Polski i III wojnie światowej

Były prezydent Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew, podzielił się z internautami swoimi przewidywaniami na temat tego, co może wydarzyć się w 2023 roku. Na jego wróżbę zareagował Elon Musk.

Dmitrij Miedwiediew przewiduje m.in., że w Stanach Zjednoczonych wybuchnie nowa wojna secesyjna. W jej wyniku od USA miałby się odłączyć Teksas.

„Teksas i Meksyk utworzą państwo związkowe” – twierdzi polityk. Prezydentem pozostałych stanów ma zostać… Elon Musk.

Miliarder już zareagował na wizje byłego rosyjskiego prezydenta. Szef Tesli odpisał politykowi na Twitterze.

„To zdecydowanie najbardziej absurdalne prognozy, jakie kiedykolwiek słyszałem, jednocześnie pokazujące zdumiewający brak świadomości postępu sztucznej inteligencji i zrównoważonej energii” – napisał Elon Musk.

— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022