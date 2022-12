Niedzielski spodziewa się więcej pacjentów z Ukrainy: „Jesteśmy przygotowani”

REKLAMA

Minister zdrowia Adam Niedzielski spodziewa się w Polsce więcej pacjentów z Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi. Z tego powodu zorganizował konferencję prasową, na której zapewnił, że polskie służby są gotowe

Niedzielskiemu na konferencji prasowej towarzyszył szef ukraińskiego resortu zdrowia Wiktor Liaszko. Jak tłumaczył Niedzielski, w trakcie rozmów ze swoim odpowiednikiem uzgadniał m.in. warunki ewakuacji pacjentów ukraińskich, ale też ich powrotu.

– Chciałem również zadeklarować, że ta infrastruktura, ten hub, ale również cały system transportu pacjentów jest przygotowany na ewentualnie zwiększenie liczby napływających pacjentów. Jesteśmy przygotowani, bo wydolność tego hubu jest o wiele większa i nie jest w tej chwili w pełni wykorzystywana – mówił Niedzielski w Medevac Hub Jasionka na Podkarpaciu.

– Obaj z panem ministrem Liaszko mamy przekonanie, że ta praca wykonywana tu jest na najwyższym poziomie i pacjenci z Ukrainy mogą we względnie komfortowych warunkach dotrzeć do docelowego miejsca leczenia, bo przypominam, że ideą tego miejsca jest to, żeby pacjentom, którzy przyjeżdżają z różnych stron Ukrainy, zapewnić leczenie również w innych krajach europejskich, nie tylko w Polsce – powiedział.

Szef MZ dodał, że samolot startujący z Jasionka rozwozi ich do szpitali w całej Europie. – Dzisiaj miał miejsce transport pacjentów, którzy trafili zarówno do Holandii jak i Norwegii – podał Niedzielski. Sprecyzował, że byli to pacjenci bezpośrednio dotknięci działaniami wojennymi – z ranami postrzałowymi oraz pacjenci onkologiczni.

Niedzielski zaznaczył, że hub jest przygotowany na większą liczbę pacjentów, jeśli pojawi się kryzys po stronie ukraińskiej i nasilą się ataki Rosji na infrastrukturę krytyczną, szczególnie tej zimy.

Zdaniem polskiego ministra zdrowia, wypracowane do tej pory ze stroną ukraińską procedury dotyczące przekazywania pacjentów działają dobrze.

Ilu pacjentów z Ukrainy skorzystało z polskiej służby ochrony zdrowia

Minister był też pytany przez dziennikarzy o liczbę pacjentów z Ukrainy, która otrzymała do tej pory pomoc w Polsce. Niedzielski nie był w stanie udzielić odpowiedzi. Stwierdził jedynie, że taka liczba jest trudna do określenia.

Nieco lepszą orientację w tym temacie zaprezentował ukraiński minister zdrowia. Wskazał, że do tej pory ponad 1,7 tys. pacjentów z Ukrainy wyjechało na leczenie do UE, w tym przez hub w Jasionce przeszło 300 pacjentów.

Medevac Hub w Jasionce został otwarty we wrześniu br. Służy do szybkiej relokacji ukraińskich pacjentów do krajów Unii Europejskiej oraz m.in. Norwegii. Pacjenci pod opieką służb medycznych czekają tutaj na transport do innego państwa. Pacjenci transportowani są specjalnym samolotem. Hub prowadzi Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.