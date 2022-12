Nowe informacje o stanie zdrowia papieża emeryta. Wiadomo, na co cierpi Benedykt XVI

REKLAMA

W mediach pojawiły się nowe informacje ws. stanu zdrowia papieża emeryta Benedykta XVI. Wczoraj podczas audiencji generalnej w Watykanie Franciszek prosił wiernych o modlitwę za swojego poprzednika. Jak mówił, jest on bardzo chory.

Według National Catholic Register, który powołuje się na źródło w Watykanie, papież Benedykt cierpi na niewydolność nerek. Portal podał tę informację w środę po południu. Ponadto ze słów informatora wynika również, że około o 1,5 miesiąca temu konieczne było regulowanie rozrusznika serca u 95-letniego duchownego.

Do stanu zdrowia emerytowanego papieża odniósł się także dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Jak mówił, pogorszenie to spowodowane jest podeszłym wiekiem Benedykta XVI.

– Jeśli chodzi o stan zdrowia papieża emeryta, za którego papież Franciszek prosił o modlitwę na zakończenie dzisiejszej porannej audiencji generalnej, mogę potwierdzić, że w ostatnich godzinach nastąpiło pogorszenie spowodowane podeszłym wiekiem. Sytuacja na ten moment pozostaje pod kontrolą, stale śledzą ją lekarze – mówił w środę rzecznik Watykanu.

Zapewniał także, że Benedykt XVI „jest pod kontrolą i stałym nadzorem lekarzy”.

Także w środę, po zakończeniu audiencji generalnej, Franciszek udał się do klasztoru Mater Ecclesiae, by odwiedzić przebywającego tam Benedykta XVI. Z nieoficjalnych doniesień m.in. Polsatu wynika, że wizyta ta miała być związana z udzieleniem papieżowi emerytowi sakramentu namaszczenia chorych.

Przedstawiciele Kościoła z wielu krajów przyłączają się do modlitwy za Benedykta XVI.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec Georg Baetzing wezwał w środę wiernych do modlitwy za emerytowanego papieża. „Przyłączam się do wezwania do modlitwy papieża Franciszka. Moje myśli są z papieżem emerytem. Wzywam wiernych w Niemczech do modlitwy za Benedykta XVI” – napisał niemiecki biskup na Twitterze.

W mediach społecznościowych o modlitwę za chorego Benedykta XVI zaapelował także przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

„Bardzo proszę wszystkich wierzących w Polsce o modlitwę za papieża seniora Benedykta XVI. Niech Pan da mu siłę i moc w tym trudnym czasie cierpienia i choroby” – poprosił na Twitterze.

Głos zabrał także kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Olaf Scholz, życząc papieżowi emerytowi „dobrego powrotu do zdrowia”.

Podczas konferencji prasowej w Berlinie zastępca rzecznika prasowego niemieckiego rządu Christiane Hoffmann powiedział zaś „Nasze myśli są z nim”.