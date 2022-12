Nic się nie dzieje? Dziambor komentuje list Mentzena do Wolnościowców

REKLAMA

Konflikt w wolnościowym skrzydle Konfederacji trwa. Prezes partii Nowa Nadzieja (dawniej KORWiN) Sławomir Mentzen napisał list otwarty do Wolnościowców. Prezes Wolnościowców Artur Dziambor skomentował sprawę na zamkniętym forum.

„Piszę do Was publicznie, ponieważ wszelkie inne metody zawiodły, a bije już ostatni dzwonek. Za chwilę minie termin, do którego będzie można zgłaszać swój udział w prawyborach, a wy do tej pory jeszcze się nie zgłosiliście. Nie rozumiem waszej decyzji i po raz ostatni apeluję do was o opamiętanie się i wzięcie udziału w prawyborach. Nie wiem, na co liczycie. Jeżeli nie weźmiecie udziału w prawyborach, nie dostaniecie jedynek na listach Konfederacji. Tu się już nic innego nie wydarzy, nie będzie kolejnych zwrotów akcji. Ten pociąg ruszył, cały czas przyspiesza i macie ostatnią szansę, żeby do niego wskoczyć” – pisze do Wolnościowców prezes Sławomir Mentzen.

Cały list szefa korwinistów do partii Artura Dziambora można przeczytać tutaj: List otwarty Sławomira Mentzena do Wolnościowców. „Piszę do Was publicznie, ponieważ wszelkie inne metody zawiodły”

Słowa Sławomira Mentzena na zamkniętym forum „Artur Dziambor – Forum Sympatyków” skomentował prezes partii Wolnościowcy – Artur Dziambor.

„Hej, hej, co tam się dzieje na koniec roku??” – zapytał polityka jeden z internautów z forum.

„Nic, niektórym puszczają nerwy, bo plan się nie powiódł” – odpisał Dziambor.