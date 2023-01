Pierwszy film napisany i wyreżyserowany przez sztuczną inteligencję [VIDEO]

REKLAMA

Powstał krótkometrażowy film, który został napisany i wyreżyserowany przez sztuczną inteligencję. Ten sam program stworzył 100 alternatywnych scenariuszy.

Richard Juan, Aaron Kemmer oraz operatorka Odyssey Flores chcieli sprawdzić, czy sztuczna inteligencja, która od listopada zdobywa uwagę mediów tworząc obrazy i teksty, będzie w stanie także stworzyć scenariusz i wyreżyserować film.

REKLAMA

Twórcy użyli programu ChatGPT, który przygotował na ich zlecenia aż 100 różnych scenariuszy. Filmowcy wybrali jeden, który postanowili zrealizować.

Co ciekawe, fabuła filmu napisanego przez robota, opowiada rodzeństwie, które żyje w świecie opanowanym przez sztuczną inteligencję.

Bohaterzy – Emily, Lucy i Jake – muszą wybrać, które z nich może wejść to jedynego bezpiecznego miejsca, w którym AI nie będzie im zagrażać.

Film został nazwany przez robota The Safe Zone. Stworzenie scenariusza to jednak nie wszystko – akurat do tworzenia tekstów copywriterzy bardzo często wykorzystują sztuczną inteligencję.

Tym razem jednak robot zajął się także reżyserowaniem. AI decydowała o poszczególnych ujęciach i ustawieniach aktorów,

kamer, światła oraz użyciu rekwizytów.

Film dostępny jest na YouTubie: