Zawodnik futbolu amerykańskiego nagle upadł podczas meczu. Jest w stanie krytycznym [VIDEO]

REKLAMA

Podczas poniedziałkowego meczu futbolu amerykańskiego w lidze NFL doszło do przerażającego zdarzenia. Jeden z zawodników, Damar Hamlin, nagle upadł na ziemię. Trzeba było wezwać karetkę. Nie wiadomo, co było przyczyną upadku.

24-latek upadł na ziemię po tym, jak wykonał rutynowy atak na zawodnika Bengals Tee Higgins, następnie wstał, ale ponownie upadł po zrobieniu kilku kroków.

REKLAMA

Gra natychmiast została przerwana, a służby medyczne zjawiły się, by udzielić Hamlinowi pierwszej pomocy. Wokół ratowników i zawodnika zgromadzili się trenerzy i jego koledzy z drużyny.

Scary Scene Unfolds on Monday Night Football as Bills Safety Damar Hamlin Receives CPR

"Bills safety Damar Hamlin was injured after tackling Bengals wideout Tee Higgins."

"Hamlin was receiving CPR from the medical staff on the field, according to ESPN."https://t.co/hGO0lVP5vU pic.twitter.com/UDTOCT0noC

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 3, 2023