Dziś pogrzeb Benedykta XVI. Watykan rezygnuje z żałoby. To pierwszy taki przypadek

O godz. 9.30 w czwartek na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpocznie się msza pogrzebowa Benedykta XVI. Po raz pierwszy w dziejach urzędujący papież będzie przewodniczył uroczystościom pogrzebowym swego emerytowanego poprzednika. Oczekuje się, że w mszy weźmie udział około 100 tysięcy osób. Przybędą przywódcy z ponad 30 krajów. Ceremonii towarzyszyć będą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

Uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI będą w dużej części podobne do pogrzebu Jana Pawła II 8 kwietnia 2005 roku. To, co z całą pewnością będzie je różnić, to liczba uczestników; wtedy było ponad 2 miliony osób, teraz oczekuje się do 100 tysięcy wiernych.

W liturgii przewidziano nieznaczne zmiany, wynikające ze statusu Benedykta XVI – pierwszego w dziejach emerytowanego papieża. Z tego też powodu będzie to wydarzenie historyczne.

Mszy przewodniczyć będzie papież Franciszek, a w koncelebrze będzie około 120 kardynałów na czele z dziekanem Kolegium Kardynalskiego kardynałem Giovannim Battistą Re, który odprawi mszę.

To rezultat kłopotów Franciszka z poruszaniem się. Papież będzie siedział przez większość czasu, tak jak podczas wielu uroczystości w ostatnim czasie w Watykanie, gdy w ten sposób im przewodniczył. W koncelebrze będzie 400 biskupów i 3700 kapłanów.

Franciszek wypowie przed Liturgią Słowa następującą formułę: „O Boże, który w zamyśle Twojej Opatrzności powołałeś swojego sługę Benedykta, aby przewodził Kościołowi, spraw, aby w niebie miał udział w wiecznej chwale Twojego Syna, któremu służył na ziemi jako wikariusz”.

Pierwsza modlitwa wiernych zabrzmi po niemiecku: „Za papieża seniora Benedykta, który zasnął w Panu: niech wieczny Pasterz przyjmie go do swego królestwa światła i pokoju”.

Następnie odmówione zostaną modlitwy po francusku, arabsku, portugalsku i włosku.

Papież Franciszek w imieniu całego Kościoła i wiernych będzie modlić się do Boga: „aby sługa Twój Benedykt, wierny dyspozytor boskich tajemnic na ziemi, wysławiał Twoje miłosierdzie w wiecznej chwale świętych”.

Zmiany wprowadzone do liturgii będą, jak zaznaczono, niewielkie w porównaniu z tą przewidzianą dla urzędującego papieża. Nie będzie końcowych modlitw diecezji rzymskiej i Kościołów wschodnich.

Polska delegacja na pogrzebie papieża Benedykta XVI

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wezmą w czwartek w Watykanie udział w uroczystościach pogrzebowych papieża seniora Benedykta XVI, którym będzie przewodniczył papież Franciszek. Po mszy Benedykt XVI spocznie w podziemiach Bazyliki św. Piotra.

– Prezydent Andrzej Duda zamierza wziąć udział w pogrzebie papieża Benedykta XVI, którego uważa za wybitny autorytet moralny oraz jednego z najwybitniejszych ludzi Kościoła naszych czasów. Całe pokolenie Polaków, do którego należy prezydent Duda, pamięta Benedykta XVI również jako przyjaciela Polski i przede wszystkim jako bliskiego współpracownika św. Jana Pawła II – poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Nie będzie żałoby

Czwartek, w którym odbędą się uroczystości pogrzebowe emerytowanego papieża Benedykta XVI, nie będzie dniem żałoby w Watykanie. Jest ona ogłaszana w przypadku śmierci urzędującego papieża – wyjaśniono.

Otwarte normalnie będą watykańskie urzędy, a ich pracownicy, którzy chcą wziąć udział w mszy pod przewodnictwem Franciszka, mogą to zrobić pod warunkiem, że będzie zagwarantowane niezbędne funkcjonowanie tych instytucji – powiedział dziennikarzom dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

„To wymowny przekaz, jaki Stolica Apostolska chce dać światu przypominając, że nie jest to śmierć panującego papieża” – podkreśla włoski dziennik „Il Fatto Quotidiano”.

Zwraca się uwagę na praktyczne aspekty tego wyjątkowego dnia i historycznej ceremonii pogrzebowej. Supermarket na terenie Watykanu będzie zamknięty podczas mszy i zostanie otwarty po jej zakończeniu.

Muzea Watykańskie zostaną otwarte o godzinie 14.00, gdy w rejonie placu Świętego Piotra przestanie obowiązywać czerwona strefa najwyższych środków bezpieczeństwa.

To najprawdopodobniej pierwszy taki przypadek, gdy po śmierci papieża mieszkającego w Watykanie Stolica Apostolska nie będzie obchodzić żałoby.