Przyszłość Andrzeja Dudy, Polski i świata. Jasnowidz Jackowski: Idziemy w czas mroku

REKLAMA

Znany jasnowidz Krzysztof Jackowski przygotował przepowiednię na 2023 rok – dla Polski, świata oraz dla prezydenta Andrzeja Dudy.

Krzysztof Jackowski to mieszkający w niewielkim Człuchowie, miasteczku na granicy Kaszub i Krajny, wieszcz, który jest znany w całej Polsce. Z jego usług korzystała nawet policja podczas poszukiwań zagubionych osób. Teraz jasnowidz próbuje przewidzieć, co będzie działo się w Polsce w 2023 roku.

REKLAMA

Jasnowidz spotkał się z dziennikarzem Super Expressu, by porozmawiać o roku 2023, który niedawno się zaczął. Wieszcz szczególnie skupił się na tym, co wydarzy się w życiu prezydenta Andrzeja Dudy.

– To będzie wyjątkowy rok dla prezydenta Andrzeja Dudy – uważa Jackowski. – Bo i czas w naszym kraju będzie wyjątkowy. Ale nie dobry – dodał złowieszczo.

– Wkraczamy nie w słowo wojna w Polsce, ale w coś, co dzisiaj tutaj siedząc, to jak pan sobie w przyszłym roku przypomni ten czas, te moje słowa to powie pan sobie było wspaniale – mówił dalej jasnowidz.

– Idziemy w czas mroku. Pewnej wojny, która ma już swój początek i trwa, ale jej rozległość dopiero przed nami. Uważam, że 2023 rok jest bardzo niebezpieczny dla świata i dla Polski. Nawet, daj Boże, nie będzie w naszym kraju tej wojny to i tak rykoszetem ucierpimy dość sporo – twierdzi Krzysztof Jackowski.