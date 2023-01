Po deklaracji Hołowni. Korwin-Mikke ostro: „Tylko skończony kretyn popierałaby…”

REKLAMA

Szymon Hołownia, samozwańczy wolnościowiec, złożył szokującą deklarację w kwestii gotówki. Janusz Korwin-Mikke ocenia, że „tylko skończony kretyn popierałaby wyzbycie się fizycznej gotówki dla gotówki wirtualnej”.

Proces eliminowania gotówki w obiegu trwa. Kolejne banki uruchamiają waluty cyfrowe – lub zapowiadają w najbliższym czasie uruchomienie tego mechanizmu.

Jednocześnie ogranicza się możliwości płatności gotówką. W Polsce od 1 stycznia 2024r. transakcje na linii konsument – przedsiębiorca nie będą mogły być opłacone gotówką, jeśli ich wartość przekroczy 20 tys. złotych. A w przypadku rozliczeń między firmami nastąpi zaostrzenie już obowiązującego limitu płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł. Więcej na ten temat przeczytasz w tym miejscu.

Hołownia gościł niedawno w Radiu ZET, gdzie jasno zadeklarował, że on, jako polityk mający na cokolwiek wpływ, jak najszybciej skończyłby z gotówką, a jeszcze szybciej przyjął walutę euro.

Zakusy na wyeliminowanie gotówki skomentował poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. Odnosił się m.in. do zapowiedzi Hołowni, ale i innych, którzy tego typu działania popierają.

„Tylko skończony kretyn popierałaby wyzbycie się fizycznej gotówki dla gotówki wirtualnej. Jeśli ktoś chce, żeby państwo kontrolowało to, kiedy, na co, wobec kogo ktoś wydaje swoje WŁASNE pieniądze, to niech bezmyślnie klaszcze, ale wolnością niech sobie twarzy więcej nie wyciera!” – uważa Korwin-Mikke.

