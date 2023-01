Prawybory Nowej Nadziei. W części okręgów jest tylko jeden kandydat [LISTA]

REKLAMA

Już w tę niedzielę startują prawybory Nowej Nadziei, w których ma zostać wyłonionych dwadzieścia „jedynek”, które wystartują w tegorocznych wyborach z list Konfederacji. W niektórych okręgach jest tylko jeden kandydat.

Przypomnijmy, że już w pierwszym przemówieniu w roli prezesa, wówczas jeszcze partii KORWiN – a dziś Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen zapowiadał prawybory. Później wielokrotnie o nich mówił i przedstawiał jako doskonały pomysł, by poszerzyć bazę Konfederacji. Do startu w nich zapraszał także osoby z poza Nowej Nadziei, m.in. posłów Wolnościowców.

Ogłoszenie prawyborów

– Wyborcy nie oczekują od nas tego byśmy się dzielili, byśmy rozdrabniali nasze siły. Wyborcy oczekują od nas jedności. Oczekują od nas tego, że razem stawimy czoła socjalistom i zaczniemy zmieniać Polskę na lepsze – mówił w przemówieniu tuż po wyborze na prezesa Mentzen.

Wówczas zapowiedział także przeprowadzenie prawyborów. – Dlatego zorganizujemy we wszystkich naszych 20 okręgach prawybory. Do tych prawyborów zapraszam wszystkie osoby, które przez te 30 lat przewinęły się przez nasze środowisko. Żadnego znaczenie nie mają wasze legitymacje partyjne – powtórzył.

– Zapraszam wszystkich członków UPR, wszystkich członków KNP, wszystkich członków Wolnościowców, a w szczególności Artura Dziambora, Jakuba Kuleszę oraz Dobromira Sośnierza – dodał.

„Udział może wziąć KAŻDY, kto…”

Na stronie Nowej Nadziei możemy przeczytać dlaczego startują prawybory. „Czas skończyć z socjalizmem, totalitarnym podejściem urzędników do tego, co kto z kim robi, jak robi i dlaczego. Mamy dosyć zaglądania nam do kieszeni, okradania nas w podatkach i rozdawania pieniędzy za darmo, byleby wygrać kolejne wybory. Żyjemy w zapaści gospodarczej, galopującej inflacji i ogromnej drożyźnie, gdzie każda próba sprzeciwu jest wszelkimi, podprogowymi sposobami pacyfikowana. Mówimy temu dość!” – czytamy.

Podczas prawyborów dojdzie do 20 zjazdów. Pierwszy z nich będzie miał miejsce już 8 stycznia w Lublinie, a ostatni odbędzie się w Katowicach 4 lutego.

„Do zwycięstwa Bandy Czworga wystarczy nasza bierność. Aby ich pokonać, musimy być lepiej zorganizowani niż nasi przeciwnicy, dlatego nie czekaj, nie obserwuj, tylko działaj już dziś – nie bądź bierny, zapisz się na prawybory i wybierz najlepszego kandydata na posła w swoim okręgu!” – czytamy zachęty na partyjnej stronie. Ponadto oświadczono, iż „w prawyborach udział może wziąć KAŻDY, kto utożsamia się z programem i deklaracją ideową Nowej Nadziei”.

Z prawyborów „wycięty” został jednak już inicjator akcji „Góralskie Veto”, Sebastian Pitoń, który chciał wystartować w Nowym Sączu. W informacji otrzymanej przez Pitonia możemy przeczytać, iż jego kandydatura została odrzucona, „ponieważ są to prawybory Nowej Nadziei, a nie Konfederacji, a Pańskie nazwisko zostało już zgłoszone przez Konfederację Korony Polskiej podczas zjazdu Liderów w Żyrardowie”.

Lista kandydatów

Na partyjnej stronie opublikowana została już także lista kandydatów, którzy wezmą udział w prawyborach. Zagłosować w nich może każdy, kto wypełni formularz i wpłaci 20 złotych.

„W naszych prawyborach bierze udział wiele środowisk, którym Wolność leży na sercu. Wśród kandydatów mamy przedstawicieli Nowej Nadziei, UPR-u, KNP, Wolnościowców! Gratulujemy i życzymy powodzenia! Do zobaczenia na zjazdach!” – czytamy na Twitterze partii Nowa Nadzieja.

Mamy to!🔥 Przed nami świetne imprezy wolnościowe! W naszych prawyborach bierze udział wiele środowisk, którym Wolność leży na sercu. Wśród kandydatów mamy przedstawicieli Nowej Nadziei, UPR-u, KNP, Wolnościowców! Gratulujemy i życzymy powodzenia! Do zobaczenia na zjazdach! pic.twitter.com/SLaTpuauU6 — Nowa Nadzieja (@Nowa_Nadzieja_) January 6, 2023

W niektórych okręgach rywalizacja zapowiada się ciekawie. Szczególną popularność zyskał w sieci już pojedynek Konrada Berkowicza ze Stanisławem Żółtkiem w Krakowie, gdzie będzie jeszcze dwóch innych kandydatów.

Innym interesującym starciem będzie walka o „jedynkę” w Łodzi, gdzie zmierzą się Jacek Wilk oraz jedyny przedstawiciel Wolnościowców w prawyborach, czyli Tomasz Grabarczyk.

Pewnej „jedynki” nie ma Stanisław Tyszka, który niedawno dołączył do Nowej Nadziei. O pierwsze miejsce na liście Konfederacji powalczą z nim Sylwester Pruś oraz Wojciech Wasiakowski.

W części okręgów wśród kandydatów widnieje jednak tylko jedno nazwisko. Tak będzie m.in. w Nowym Sączu, gdzie startować chciał Sebastian Pitoń. Kontrkandydatów nie będą mieć także m.in. Bartłomiej Pejo i Marcin Sypniewski.

Kandydaci prawyborów Nowej Nadziei

Legnica

1. Robert Iwaszkiewicz

2. Robert Grzechnik

3. Paweł Majewicz

4. Dariusz Szumiło

Wałbrzych

1. Damian Gomółka

2. Maciej Bojanowski

3. Daniel Wasyliszyn

Toruń

1. Tomasz Mentzen

2. Krzysztof Czerepiuk

3. Marcin Łasiński

4. Piotr Jarosiński

Bydgoszcz

1. Marcin Sypniewski

Lublin

1. Bartłomiej Pejo

Łódź

1. Jarosław Świerczyński

2. Jacek Wilk

3. Tomasz Słota

4. Jacek Bartyzel

5. Tomasz Grabarczyk

Piotrków Trybunalski

1. Patryk Marjan

Kraków

1. Konrad Berkowicz

2. Stanisław Żółtek

3. Bartosz Bocheńczak

4. Radosław Czosnowski

Nowy Sącz

1. Ryszard Wilk

Tarnów

1. Karol Pęczek

Warszawa

1. Sławomir Mentzen

2. Grzegorz Świderski

3. Roman Łazarski

4. Sebastian Ross

Podwarszawa

1. Janusz Korwin-Mikke

2. Krzysztof Góra

3. Jacek Bińkowski

4. Robert Tamioła

5. Jarosław Kochanowski

Gdynia

1. Stanisław Tyszka

2. Sylwester Pruś

3. Wojciech Wasiakowski

Bielsko-Biała

1. Bronisław Foltyn

2. Paweł Dankiewicz

Katowice

1. Tomasz Brzezina

2. Andrzej Sielańczyk

3. Grzegorz Płaczek

Elbląg

1. Konrad Sajkowski

2. Michał Drumiński

Kalisz

1. Andrzej Kuświk

2. Wiktoria Kokieć

Poznań

1. Marcin Kuskiewicz

2. Przemysław Grzegorek

3. Piotr Tuczyński

Koszalin

1. Jan Kazimierz Adamczyk

Szczecin

1. Marcin Bedka

2. Lech Chrzanowski