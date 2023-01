Nie będzie santo subito? Część kardynałów przeciwna szybkiej kanonizacji Benedykta XVI

REKLAMA

– Do nieba nie jedzie się pociągiem ekspresowym – uważa były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard. Walter Kasper, który sprzeciwia się szybkiej kanonizacji papieża Benedykta XVI.

W czwartek 5 stycznia świat pożegnał Ojca Świętego Benedykta XVI. Po pogrzebie papieża z różnych środowisk rozległy się głosy domagające się przyśpieszonej kanonizacji – tak jak uczyniono w przypadku św. Jana Pawła II.

W „normalnym” trybie trzeba czekać przynajmniej 5 lat, zanim zaczną się procesy kanonizacyjne. Były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, a obecnie przewodniczący konferencji biskupów Niemiec i Włoch, kard. Walter Kasper, uważa, że to bardzo mądra zasada, której nie powinno się łamać.

– Do nieba nie jedzie się pociągiem ekspresowym – powiedział duchowny w rozmowie z włoskim dziennikiem „La Repubblica”.

Po śmierci św. Jana Pawła II wierni na całym świecie prawie jednogłośnie domagali się ogłoszenia go świętym. Choć po pogrzebie Benedykta XVI zaczęły pojawiać się podobne głosy, to nie są one na tyle wyraźne, by Watykan rzeczywiście brał takie rozwiązanie pod uwagę. Tym bardziej, że – jak widać po postawie niemieckiego kardynała – są środowiska w Stolicy Apostolskiej, które blokowałyby przyśpieszoną kanonizację.