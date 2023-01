Dziambor: TO jest całkowite poddanie się woli banksterów i służb, które będą kontrolowały wszystko [VIDEO]

REKLAMA

– Likwidacja gotówki nie jest dobrym pomysłem – tak Artur Dziambor, prezes Wolnościowców i lider Konfederacji na Kaszubach, skomentował słowa Szymona Hołowni, które padły w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

– Gotówka to jedyne, co pozwala nam jeszcze nie być w 100 proc. kontrolowanym przez władzę – uważa Artur Dziambor. – I ta władza nie ma wpływu na to, ile my tej gotówki w kieszeni mamy. Ani banki nie mają takiej wiedzy, ani władza nie ma takiej wiedzy – dodał wolnościowiec.

– Gotówka to jest wolność – stwierdził Artur Dziambor. Poseł z Gdyni dodał, że nie ma możlwiości, by zgodzić się na to, aby „kiedykolwiek gotówkę zlikwidować”.

– Likwidacja gotówki to jest całkowite poddanie się woli banksterów i władzy i służb, które będą kontrolowały absolutnie wszystko – dodał polityk.

Lider kaszubskiego okręgu Konfederacji widzi jednak pozytywy istnienia bezgotówkowego obrotu obok gotówki. Wypowiadając się na temat „cyfrowego pieniądza”, Artur Dziambor stwierdził, że „jak to jest ułatwienie, to nie ma problemu”.

– Niech sobie ludzie korzystają z karty, zamiast nosić portfel mogą nosić etui i tyle – powiedział wolnościowiec z Gdyni.

– Natomiast ci ludzie, którzy mają ochotę używać jeszcze standardowo gotówki, są aż tak oldschoolowi w tym nowoczesnym świecie, powinni mieć taką możliwość – stwierdził prezes Wolnościowców.

