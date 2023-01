Nagła śmierć supermodelki. Tatjana Patitz miała 56 lat

REKLAMA

– Tatjana zawsze była europejskim symbolem szyku, jakby Romy Schneider spotkała się z Moniką Vitti – wspomina Anna Wintour, redaktor naczelna amerykańskiego Vogue. 56-letnia supermodelka odeszła nagle i nieznane są szczegóły jej śmierci.

Tatjana Patitz przyszła na świat w Niemczech w Hamburgu (kraj związkowy – Wolne Miasto Hamburg). Przyszła supermodelka wychowała się jednak w Królestwie Szwecji, w nadmorskim miasteczku Skanör.

W 1983 roku, mają 17 lat, wzięła udział w Elite Model Contest w Sztokholmie i zajęła trzecie miejsce. W nagrodę wyjechała do Paryża, co otworzyło jej drogę do kariery.

Patitz chodziło po wybiegach największych światowych marek modowych i pojawiała się na okładkach takich magazynów jak Vogue, czy Harper’s Bazaar.

W świecie mody szwedzko-niemiecka modelka miała status supergwiazdy i ikony. Jej śmierć zaskoczyła wszystkich, a okoliczności jej zgonu są bardzo tajemnicze.

Wciąż nie podano przyczyn śmierci Patitz. Co więcej – nieznana jest nawet dokładna data zgonu supermodelki.