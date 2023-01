PO-PiSowa Targowica ekspresowo przyjmie ustawę o SN? Grodzki: Może przyspieszymy posiedzenie

REKLAMA

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym z jedną poprawką PiS. Konfederacja oskarża pisowski rząd o zdradę. Tymczasem marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiada, że być może Izba Wyższa zajmie się nowelą szybciej.

Ustawy negocjowanej w częściowej tajemnicy z KE nie chcieli poprzeć nawet koalicjanci PiS – Solidarna Polska. Za przyjęciem noweli zagłosowało 203 posłów, 52 było przeciw, a 189 osób wstrzymało się od głosu (głosy wstrzymujące były de facto głosami za, bo do przejścia ustawy wystarczyła zwykła większość).

Wcześniej posłowie zagłosowali za przyjęciem poprawki PiS, która wydłuża vacatio legis ustawy z 14 do 21 dni. Poparcia nie uzyskało 14 poprawek opozycji przekształcających główne z zapisów ustawy.

Uchwalona nowelizacja ustawy o SN autorstwa PiS ma – według autorów – wypełnić kluczowy „kamień milowy” dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Założenia ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli w tajemnicy przez polskim Sejmem, a nawet częścią rządu i koalicjantami rządzących.

Czytaj więcej: Zdradziecka ustawa uchwalona. Bosak: „W ławach zdrajców nie było radości. Wiedzą co robią” [VIDEO]

Senat ekspresowo przyjmie ustawę o SN?

– Senat będzie pracował tak, jak zwykle, najstaranniej jak to jest możliwe, tak aby ona przybrała kształt taki, który zagwarantuje nam otrzymanie pieniędzy z UE. W związku z tym zapewne komisje senackie, senatorowie w swojej większości przygotują poprawki, które będą obejmowały zagadnienia znane z poprzednich dyskusji na ten temat – stwierdził marszałek Tomasz Grodzki podczas konferencji w Senacie.

– Pieniądze z KPO dawno by już były w Polsce, gdyby Sejm przychylił się do poprawek senackich, które parę miesięcy temu wysłaliśmy w odniesieniu do SN i gdy wysłaliśmy naszą inicjatywę ustawodawczą pod postacią ustawy o KRS, która jest tu kluczowa w kwestiach dotyczących neosędziów itd. Gdyby wtedy przyjęto te poprawki i zaadoptowano naszą ustawę, już dawno byłoby po temacie – mówił dalej.

– Nie wykluczam, że być może przyspieszymy posiedzenie, które jest planowane na 8 lutego. Nie wykluczam, że to może być styczeń, ale najważniejsze jest, zęby poprawki przygotowane przez Senat były staranne, wypełniały oczekiwania konstytucyjne i dawały nie tylko nadzieję, ale i gwarancję, że KE zaakceptuje i pieniądze z KPO wreszcie popłyną do Polski, o co opozycja apeluje od bodajże 21 miesięcy – zaznaczył marszałek.