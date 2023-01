Polska kupi TO od Francuzów za setki milionów euro. Lecornu i Błaszczak podpisali umowę

REKLAMA

MON poinformowało, że Polska kupi za 575 mln euro dwa francuskie satelity wojskowe wraz ze stacją odbiorczą.

Umowę podpisali ministrowie obrony: Francji, p. Sebastian Lecornu, i Polski, p. Mariusz Błaszczak. Szef francuskiego MON jest pierwszym od sześciu lat ministrem obrony Francji, który odwiedził Polskę.

Satelity optyczne IMINT Pleiada Neo produkcji Airbus Defence and Space zawieszone na niskiej orbicie mogą rozpoznawać obiekty o wielkości 30 cm.

Są odporne na zagłuszanie, a swoim zasięgiem mają objąć obszar wschodniej granicy Polski. Tego rodzaju satelity są wystrzeliwane przez rakiety Ariane z francuskiego poligonu w Gujanie Francuskiej.

Satelity zwiększą możliwości obserwacyjne Wojska Polskiego w zakresie odstraszania i wczesnego ostrzegania nie tylko dla wojska, ale i w przypadku klęsk żywiołowych.

Już w momencie podpisania umowy Polska zyska dostęp do obrazowania wytwarzanego przez francuskie satelity Pléiades. Polska ma uzyskać własne polskie satelity do 2027 roku, ale i tak będą one pracowały w połączeniu z satelitami francuskimi, co ma zwiększyć ich możliwości.

Francja posiada obecnie najlepiej rozwiniętą w Europie technologię satelitarną, a także utworzone w 2019 roku wojska kosmiczne z dowództwem w Tuluzie. Do tej pory Polska korzystała z systemu COSMO-SkyMed wraz z Włochami, którego możliwości były ograniczone.

