Starcia z izraelskimi żołnierzami na Zachodnim Brzegu. Nie żyje trzech Palestyńczyków

Trzech Palestyńczyków poniosło śmierć w wyniku starć z izraelskimi żołnierzami na Zachodnim Brzegu Jordanu – informują w sobotę izraelskie media.

W nocy z piątku na sobotę dwie osoby zginęły na miejscu po wcześniejszym ostrzelaniu izraelskiego patrolu w pobliżu miasta Dżanin; trzeci mężczyzna zmarł w szpitalu wskutek ran odniesionych dwa tygodnie wcześniej – relacjonuje dziennik „Israel Hayom”.

Dwóch mężczyzn, 24-letni Izz Eddin Basem Hamamreh i 23-letni Amjad Adnan Khalilieh z Islamskiego Dżihadu, zaatakowało izraelskich żołnierzy – podaje gazeta. Ci odpowiedzieli ogniem, zabijając Palestyńczyków na miejscu – przekazują świadkowie, cytowani w „Israel Hayom”.

Trzeci Palestyńczyk, który zmarł w szpitalu, to 20-letni Yazan Al-Jaabari – informuje dziennik „Haaretz”. Został on ranny 2 stycznia br. w wyniku izraelskiego ostrzału wioski Kafr Dan w północnej części Autonomii Palestyńskiej.

Jak podaje rzecznik sił obronnych Izraela (IDF), cytowany przez gazetę, wojsko prowadziło operację w palestyńskiej wiosce w celu zburzenia domów osób odpowiedzialnych za zastrzelenie majora Bara Falaha we wrześniu ubiegłego roku na punkcie kontrolnym w pobliżu Dżanin.

Izrael nasilił operacje wojskowe od wiosny ubiegłego roku po fali palestyńskich ataków na Izraelczyków, w których zginęło 19 osób. Izrael twierdzi, że operacje mają na celu rozbicie siatek bojowników i udaremnienie przyszłych ataków. „Palestyńczycy postrzegają ataki jako dalsze umocnienie 55-letniej okupacji” – wskazuje dziennik.

Jak przypomina „Haaretz” liczba Palestyńczyków zabitych od początku roku przez izraelskie siły zbrojne na Zachodnim Brzegu wynosi już 12 osób.

Media coverage: "Three Palestinian youths, Yazan Al-Ja'bari, Ezz Al-Din Hamamreh and Amjad Khalilia, were killed today by 'Israel' in the occupied West Bank city of Jenin." pic.twitter.com/TZITyylid0

Palestinian mourners take part in the funeral procession of the three Palestinian youths, Yazan Al-Ja'bari, Ezz Al-Din Hamamreh and Amjad Khalilia, who were assassinated today by 'Israel' in the occupied West Bank city of Jenin. pic.twitter.com/a6wCFuqMkL

— palestine (@palestinepal_) January 14, 2023