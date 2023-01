Międzynarodowa izolacja Rosji przynosi skutki. Drastyczny spadek liczby turystów

REKLAMA

Liczba obcokrajowców odwiedzających Rosję w ramach zorganizowanych wycieczek spadła w bieżącym roku o ponad 90%. Wg „Kommiersanta”, międzynarodowa izolacja kraju w związku z inwazją na Ukrainę sprawiła, że większość podróżnych trzyma się od Rosji z daleka.

Oficjalne dane wskazują, że spadek liczby turystów przyjeżdżających do Rosji w ujęciu rok do roku wyniesie zaledwie 40% – z prawie 290 tys. w ubiegłym roku do 190 tys. w roku bieżącym.

W 2019 roku Rosję odwiedziło około 5,1 mln turystów. Aż 400 tys. przyjechało w ramach zorganizowanej wycieczki. P. Sergiusz Romaszkin, szef biura podroży Delfin, który oszacował na 90% spadek przyjazdów na wycieczki zorganizowane do Rosji, podkreślił, że branża ma wiele problemów w związku z negatywnym wizerunkiem Rosji, zakazem używania kart Visa i Mastercard w kraju oraz restrykcyjnym systemem wizowym Federacji Rosyjskiej.

Przepływ turystów zapewniają indywidualne wyjazdy turystyczne, biznesowe i prywatne. iFly Airlines, rosyjski przewoźnik turystyczny, poinformował Tez Tour największego dzisiaj touroperatora w Rosji, o konieczności odwołania wszystkich rejsów do Egiptu.

Ze względu na trudności wiele biur podróży stawia obecnie na organizację wycieczek krajowych do Moskwy czy Petersburga. W 2023 roku nie należy spodziewać się zauważalnego napływu turystów z Europy.

Prognozuje się jednak niewielki wzrost przyjazdów turystów pochodzących z krajów, które mają podpisane umowy o ruchu bezwizowym z Rosją: Iranu, Turcji czy Indii.

Niektórzy eksperci branży turystycznej liczą na to, że w 2023 roku turystyka będzie napędzana głównie przez rynek azjatycki. W tym kontekście szczególnie optymistycznie patrzą oni na Chiny, które w styczniu mają otworzyć swoje granice.

