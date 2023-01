Na Mołdawię znów spadła rosyjska rakieta wymierzona w Ukrainę

REKLAMA

Mołdawskie MSZ poinformowało, że kolejny już raz rosyjska rakieta, która była wymierzona w Ukrainę, spadła w granicach Mołdawii.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Mołdawii poinformowało w sobotę na Facebooku, że na północy tego państwa, na granicy z Ukrainą po zmasowanym bombardowaniu Ukrainy przez Federację Rosyjską, znaleziono fragmenty rakiety.

REKLAMA

„Wrak rakiety został znaleziony przez patrol graniczny punktu kontrolnego Larga; fragmenty rakiety otoczono kordonem i wezwano saperów” – poinformowało mołdawskie MSW.

Już raz, na początku grudnia 2022 roku, na teren Mołdawii, tuż przy granicy z Ukrainą, spadł fragment rakiety. Wówczas, po ostrzale Ukrainy przez Rosjan, Mołdawia odnotowała także problemy energetyczne.

Choć media podają, że rakieta, która spadła w Mołdawii była rosyjska, to być może była to poradziecka rakieta użyta przez Ukraińców do odpierania ataków rakietowych Rosjan.

W obu przypadkach winę ponosi jednak Federacja Rosyjska, która jest agresorem, zmuszającym Ukraińców do obrony.