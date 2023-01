Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Dniepr

REKLAMA

Liczba osób zabitych w rosyjskim ataku rakietowym w mieście Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy wzrosła do 18 – poinformował w niedzielę szef władz regionu Wałentyn Rezniczenko. Wśród 73 rannych jest 14 dzieci. Wciąż nieznany jest los ponad 40 osób.

„Według stanu na ranek mamy 18 osób, które zostały zabite rosyjskim pociskiem rakietowym we własnym domu w Dnieprze. 73 osoby są ranne, ponad 40 z nich jest w szpitalach, w tym cztery w stanie ciężkim” – napisał Rezniczenko na serwisie Telegram.

Jak dodał, operacja ratownicza trwa i wciąż nieznany jest los ponad 40 osób.

