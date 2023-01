Zlot „światowych elit” u Schwaba. Omówią „priorytety na nadchodzący rok”. Sprawdź, co szykują

REKLAMA

Na dziś, niedzielę 15 stycznia, zaplanowano otwarcie Światowego Forum Ekonomicznego. Znamy program wydarzenia, które potrwa do 20 stycznia. Pojawią się na nim również przedstawiciele z Polski. Co szykują nam globaliści?

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) tradycyjnie już odbędzie się w Davos. Wezmą w nim udział także przedstawiciele Polski, tacy jak prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

„Jaka jest agenda?”

Do sprawy udziału najważniejszych osób w państwie w tym wydarzeniu odniósł się z mównicy sejmowej poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który pytał:

„W ramach jakich kompetencji i obowiązków, pierwsze osoby w państwie polskim udają się na spotkanie ze słusznie osławionymi ideologami współczesnego ludobójstwa, totalitaryzmu, zamordyzmu, nie tylko covidowego, takimi jak patron, ojciec, organizator, inicjator tego przedsięwzięcia, spopularyzowanego pod nazwą Davos, pan Klaus Schwab”?

– Jaka jest agenda spotkania Dudy, Morawieckiego ze Schwabem i innymi ludźmi odpowiedzialnymi za współczesny projekt nowego wspaniałego świata, w którym ludzie mają być pozbawieni: wolności, godności i majętności? Ciekaw będę informacji o tym. No i z jakiego budżetu ta peregrynacja? – dopytywał prezes Konfederacji Korony Polskiej.

„Priorytety na nadchodzący rok”

WEF zapowiadając wydarzenie na swojej stronie internetowej, pisze między innymi, że świat „znajduje się w krytycznym punkcie zwrotnym”, wobec czego potrzeba „odważnego, zbiorowego działania”.

Co ciekawe paneliści będą zastanawiać się między innymi „w jaki sposób świat może przesunąć swoją strategię COVID-19 z reakcji na pandemię na zarządzanie endemią”.

„Na dorocznym spotkaniu spotkają się liderzy rządu, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, aby omówić stan świata i priorytety na nadchodzący rok” – czytamy.

Nie wiemy, co prawda, jakie konkretnie padną propozycje, jednak na podstawie tematów i proponowanych zagadnień możemy wysnuwać pewne przypuszczenia, co też będziemy robić w tym artykule.

Walka ze zmianami klimatu

Już w poniedziałek 16 stycznia, o godzinie 18.30 odbędzie się otwarte forum, zatytułowane: „W harmonii z naturą”. Co kryje się za tym pięknym hasłem? Walka z tzw. zmianami klimatu, które są podobno „niezaprzeczalną rzeczywistością”.

Co dokładnie zaproponują paneliści, nie wiemy, ale dość prawdopodobne, że pojawią się już dobrze znane motywy uszczęśliwiania ludzi na siłę, poprzez wprowadzenie rozmaitych ograniczeń pod pretekstem redukcji emisji złowrogiego „śladu węglowego”.

„Obecny styl życia i praktyki organizacyjne muszą się zmienić, jeśli mamy nadzieję na przywrócenie planety i ochronę dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń” – czytamy.

Jako, że panel ten zyskał miano pierwszeństwa, możemy przypuszczać, iż będzie to jeden z najważniejszych motywów tegorocznego Forum. Zresztą punktów poświęconych „zielonym” zagadnieniom podczas kilkudniowego szczytu będzie więcej.

Odbędą się m.in. otwarte fora na temat ochrony osób podatnych na zmiany klimatu, mobilizacji na rzecz klimatu czy migracji klimatycznych. Ponadto będą miały miejsce panele poświęcone dekarbonizacji, czy skończeniu z zanieczyszczeniem plastikiem.

„Wioska globalnej współpracy”

Drugi dzień rozpoczyna się od konferencji poświęconej „Wiosce globalnej współpracy”. Jak czytamy na stronie organizacji, „Forum jest pionierem pierwszej globalnej, celowej platformy metaverse – wioski globalnej współpracy – w celu wzmocnienia bardziej zrównoważonej współpracy publiczno-prywatnej i pobudzenia działań, aby uzyskać efekt skali”.

Główne cele projektu tworzonego we współpracy z Accenture i Microsoftem, to:

wzmocnienie globalizmu poprzez stworzenie nowej przestrzeni wirtualnej, w której można: „znaleźć wspólne rozwiązania”;

„zapewnienie wciągających doświadczeń, które sprzyjają lepszemu zrozumieniu kluczowych globalnych wyzwań”;

„oferowanie przestrzeni publicznej, w której zachęca się i umożliwia szeroki udział w dyskusjach na temat palących problemów globalnych”;

zwiększenie efektywności działań „indywidualnych i zbiorowych zgodnie z misją Forum i zobowiązaniem do poprawy stanu świata”.

Kolejnego dnia odbędzie się konferencja prasowa w podobnym temacie, poświęcona temu jak zbudować Metaverse dla wszystkich.

Ekonomia dla ułomnych

Podczas szczytu odbędzie się również wiele paneli poświęconych ekonomii, których sama nazwa musi przyprawiać wolnorynkowców o ból głowy i gęsią skórkę. Tematy kolejnych dyskusji są bowiem w swej istocie iście socjalistyczne.

I tak będzie miał miejsce panel poświęcony równości płci na rzecz naprawy gospodarczej. W rzeczywistości jednak tym, czego potrzebujemy na rzecz naprawy gospodarczej, jest nieskrępowana nadmierną biurokracją i przepisami wolność gospodarcza.

Socjaliści nie rozumieją tego, że kobiety i mężczyźni naturalnie różnią się od siebie, poprzez co wybierają inne kierunki studiów, zawody i osiągają w nich różne rezultaty. Prawdziwa równość, to równość szans, a nie równość rezultatów.

Podczas innego panelu poruszany będzie wątek tego jaki wpływ na rynki pracy będą miały takie czynniki jak wymuszana odgórnie zielona transformacja, postęp technologiczny czy demografia, na którą zresztą negatywny wpływ ma interwencyjna polityka państwa.

W zapowiedzi innego panelu określono jednak już, że „w ciągu najbliższej dekady technologia może radykalnie zmienić miliard miejsc pracy”. Paneliści będą się więc zastanawiać, jakie działania są w tym zakresie potrzebne, aby m.in. zapewnić ludziom miejsca pracy.

Oczywiście postęp technologiczny sprawia, iż pewne zawody nie muszą być już wykonywane, jednak w ich miejsce powstają nowe, chociażby związane z rozwojem Internetu. Dzieje się tak bez (a może dzięki brakowi) interwencji państwa.

Inną dyskutowaną kwestią będzie „płaca wystarczająca na życie” dla każdego. Oczywiście dekretowanie wysokości płac prowadzić musi do wzrostu bezrobocia, gdyż wykonywanie prac gorzej wynagradzanych przestaje być opłacalne. Z drugiej strony musi prowadzić do wzrostu cen pewnych produktów czy usług.

To jednak nie koniec propozycji polegających na wtrącaniu się państwa w gospodarkę. Będzie miał miejsce także panel poświęcony czterodniowemu tygodniowi pracy. To, ile ktoś pracuje powinno być kwestią dobrowolnej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jeżeli ktoś chce pracować sześć dni w tygodniu i zarabiać więcej, to rząd nie powinien mu tego zabraniać.

Wojna, konflikt nuklearny i cyberbezpieczeństwo

Kolejną ważną sprawą, na którą uwagę zwrócą uczestnicy Forum, będą kwestie bezpieczeństwa. Pojawi się oczywiście temat wojny na Ukrainie z naciskiem na to, czego możemy spodziewać się dalej w kontekście tego konfliktu, a także odbudowy Ukrainy. Podczas innego panelu szef administracji prezydenckiej Ukrainy przedstawi propozycję pokoju dla jego kraju.

Innym ciekawym wydarzeniem może być rozmowa z Henrym Kissingerem, znanym z niepoprawnych politycznie wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie, o historycznych perspektywach wojny.

Podczas jednego z paneli jego uczestnicy będą dyskutować na temat tego „jakimi drogami politycznymi należy podążać i jakimi punktami wrażliwości należy się zająć w Europie w nadchodzącym roku, gdy będzie ona zmagać się z wielowymiarowymi skutkami wojny na Ukrainie?”.

Poza dyskusjami poświęconymi wojnie na Ukrainie, będzie miał miejsce także panel dotyczący Brazylii, w której niedawno doszło do próby „zamachu stanu”. Zaplanowano również panel na temat Bliskiego Wschodu, który ma odpowiedzieć na pytanie czy jest on „punktem spotkania czy polem bitwy?”.

Pojawi się także dyskusja bardziej ogólna dotycząca ryzyka nuklearnej konfrontacji, „w obliczu eskalacji zagrożeń ze strony Rosji, coraz częstszych prób zbrojeń na Półwyspie Koreańskim i niepewnych perspektyw na porozumienie nuklearne z Iranem”. Pada pytanie dotyczące tego „jak przywódcy mogą utrzymać w ryzach potencjał nuklearny i zapobiec temu, co (jest) nie do pomyślenia?”.

Oprócz odniesień do konfliktów konwencjonalnych, podczas Forum pojawi się również kwestia cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy „rozwój sytuacji geopolitycznej i wdrażanie nowych technologii spowodowały zmianę kształtu cyberzagrożeń i zwiększyły potencjał szkód, jakie mogą wyrządzić zorganizowani cyberatakujący”. Temu, jakie trendy w zakresie cyberbezpieczeństwa będą miały miejsce w rozpoczynającym się roku, poświęcona zostanie konferencja prasowa.

Lewacka agenda WEF

To jedynie część z bardzo dużej liczby paneli, forów i konferencji, które odbędą się podczas kilkudniowej konferencji w Davos. Z pełnym programem tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego można zapoznać się TUTAJ.

Pierwszego dnia WEF będzie miało miejsce otwarte forum dotyczące zmian klimatu i temat ten będzie się przewijał przez kolejne dni. Możemy się jedynie domyślać, że pojawią się podczas nich sztandarowe propozycje ograniczeń w podróżach, przemyśle, zakazu spożywania mięsa czy wprowadzenia „paszportu węglowego”.

Część ekonomiczna już z samych tytułów poszczególnych części i ich zapowiedzi wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z festiwalem socjalistycznych bredni i pochwał pod adresem interwencyjnego państwa.

Wielu z części, które odbędą się w ciągu tych kilku dni, nie opisywaliśmy, bo i szkoda się na nich skupiać. Widać jednak wyraźnie, że nie brakuje w nich typowo lewackiej agendy, w postaci haseł równościowych, różnorodnościowych, czy nawiązań do LGBTWEF.