Boisko grozy na Śląsku. Stadion znanego klubu został zamknięty

W związku z koniecznością awaryjnego demontażu jednej z wież oświetleniowych tymczasowo zamknięty został należący do miasta stadion pierwszoligowego Ruchu Chorzów.

„Powodem jest wynik ekspertyzy, która ujawniła pęknięcie w obrębie podstawy jednego masztu. Powiadomiony o sytuacji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego już podjął decyzję o wyłączeniu części obiektu z użytkowania do czasu rozbiórki wieży” – poinformował w komunikacie zarządzający obiektem Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

W pierwszej kolejności zostanie zdemontowana instalacja elektryczna i oprawy oświetleniowe. Kolejnym krokiem będzie usunięcie masztu z terenu stadionu. Jednocześnie opracowywany jest plan ustawienia tymczasowej konstrukcji świetlnej. Ma ona zapewnić doświetlenie obiektu, tak aby spełniał normy do przeprowadzania rozgrywek ligowych.

„To kolejna ekspertyza masztów oświetleniowych w ostatnich 20 miesiącach. Pęknięcie powstało zatem bardzo niedawno. Tu nie ma przestrzeni do zastanawiania się czy zawahania. Maszt demontujemy, bo tego wymaga bezpieczeństwo wszystkim odwiedzających stadion” – wyjaśnił zastępca dyrektora MOSiR Jarosław Barteczko.

Dodał, że prace rozbiórkowe powinny zakończyć się w ciągu dwóch tygodni, ale trwają rozmowy z kilkoma samorządami w regionie na temat wynajęcia stadionu rezerwowego w razie opóźnień.

Chorzowianie pierwszy tegoroczny mecz u siebie mają rozegrać 11 lutego z Chrobrym Głogów.

Obecny stadion Niebieskich oddano do użytku w 1935 roku. Na początku swego istnienia chorzowianie podejmowali rywali na… placu targowym w Hajdukach.

W 1923 roku przenieśli się na boisko, które trzeba było polewać wodą w przerwach spotkań, bo pokryta popiołem nawierzchnia „atakowała” kurzem. Ponieważ taki obiekt nie uzyskał akceptacji PZPN, przez trzy lata przebudowy piłkarze Ruchu korzystali z innych boisk.

Po tych perturbacjach zapadła decyzja o zbudowaniu nowego stadionu. Prace ruszyły 1 lipca 1934 roku i latem 1935 – w 15. rocznicę powstania klubu – zostały zakończone. Półtora roku później wykonująca obiekt amerykańska firma budowlana oddała do użytku nowoczesną na te czasy trybunę. Podziw budził jej dach, pozbawiony podtrzymujących go słupów, co zwiększało widoczność.

W 1961 roku obiekt przeszedł remont generalny. Siedem lat później stanęły charakterystyczne, przypominające wielkie świeczki, maszty oświetleniowe. Ruch jest 14-krotnym mistrzem Polski. Pierwszy tytuł wywalczył w 1933 roku, ostatni – w 1989.