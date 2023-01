Uciekał przed policją. Rajd zakończył uderzając w radiowóz

REKLAMA

51-letni kierowca bmw przez kilka kilometrów uciekał w poniedziałek ulicami Bydgoszczy przed policją. Nie zatrzymał się wcześniej do kontroli, bo miał sądowy zakaz prowadzania pojazdów. Swój rajd zakończył uderzając w jeden z radiowozów.

„Policjanci chcieli zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej. Ten jednak zignorował wszelkie sygnały i nie zatrzymał się. Radiowozy ruszyły więc w pościg. Mężczyzna prowadzący bmw wjechał ostatecznie w jedno z policyjnych aut. Okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów” – powiedziała PAP kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy.

Rajd mężczyzny przez centrum miasta był dość długi, bo rozpoczął się na Glinkach, a zakończył się przy Trasie Uniwersyteckiej. Mężczyzna przejechał więc kilka kilometrów.

„51-letni kierowca był trzeźwy. Został jednak zbadany na obecność innych substancji w organizmie. W wyniku uderzenia w radiowóz nikomu nic się nie stało, więc zostanie to zakwalifikowane jako kolizja. Mężczyzna odpowie jednak za to, że pomimo dawania sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a także za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów” – wskazała kom. Kowalska.

Przestępstwo kierowania pojazdami mechanicznymi wbrew orzeczonemu zakazowi zagrożone jest karą pozbawienia wolności do pięciu lat.