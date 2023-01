Niepokojące słowa Klausa Schwaba w Davos. Musk: „Próbują być szefami Ziemi!?” [VIDEO]

REKLAMA

Podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos z ust jego założyciela, Klausa Schwaba, padły niepokojące słowa. Do wypowiedzi globalisty odniósł się Elon Musk.

Schwab na początku „serdecznie” powitał zgromadzonych na dorocznym zlocie. – Nie mogliśmy się spotkać w bardziej wymagającym czasie. Stajemy w obliczu tak wielu kryzysów jednocześnie – stwierdził.

– Czego potrzeba, żeby opanować przyszłość? Sądzę, że należy stworzyć platformę, w którą zaangażowani będą wszyscy interesariusze globalnego społeczeństwa, rządy, biznes, społeczeństwo obywatelskie, młode pokolenie, można by wymieniać dalej – powiedział.

– Myślę, że to pierwszy krok do sprostania wszystkim wyzwaniom – ocenił.

Do tych słów odniósł się na Twitterze Elon Musk.

„«Opanować przyszłość» wcale nie brzmi złowieszczo… Jak w ogóle jest WEF/Davos? Czy próbują być szefami Ziemi!?” – napisał.

“Master the Future” doesn’t sound ominous at all … 🙄

How is WEF/Davos even a thing? Are they trying to be the boss of Earth!?

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2023