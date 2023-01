Sommer: „Fotowoltaika, wiatrakizacja, ale nawet energia atomowa nie mają żadnego sensu w kraju takim jak Polska”

REKLAMA

Tomasz Sommer w nowym wydaniu „Najwyższego Czasu!” (03-04-2023) pisze o suwerennej polityce energetycznej, którą powinna prowadzić Polska.

Premier Mateusz Morawiecki, czołowy globalista polskiego pochodzenia, przystępuje pod dyktando Niemiec i UE do wiatrakizacji Polski. Dlaczego to robi? To oczywiście nie ma kompletnie żadnego znaczenia – Niemcy kazali, to się robi. Jak za okupacji w Generalnym Gubernatorstwie. Aż strach pomyśleć, co by nasz premier robił, gdyby wtedy żył i mu kazali.

To chyba najlepsza okazja, by w końcu świat ujrzał „Raport inżyniera Marka Zadrożniaka”, który zadał sobie trud szczegółowego obliczenia, jak naprawdę kształtują się w Polsce koszty produkcji energii przy wykorzystaniu różnych technologii. Z „Raportu…” wynika, że fotowoltaika, wiatrakizacja, ale nawet energia atomowa nie mają żadnego sensu w kraju takim jak Polska, który dosłownie leży na węglu brunatnym. To znaczy nie mają sensu z polskiej perspektywy. Z perspektywy niemieckiej czy rosyjskiej oczywiście taki sens mają – bo dzięki temu procesowi polska gospodarka będzie miała wielokrotny wzrost cen energii i w ostateczności będzie państwem słabszym, a jej gospodarka będzie mniej konkurencyjna. Proponowanie nam wiatraków można porównać do proponowania Arabii Saudyjskiej, by przestała wydobywać ropę naftową i przestawiła się na elektrownie wodne. Oczywiście nikt Saudom takich propozycji nie składa, bo Saudowie nie są sprzedawczykami, w przeciwieństwie do naszych polityków.

„Raport…” pojawi się w sprzedaży w marcu, równo dwa lata po przedwczesnej śmierci jego autora. Gdy rozmawiałem z nim ostatni raz, a zrządzeniem losu było to dosłownie kilka godzin przed Jego śmiercią, spytałem Go, dlaczego wykonał tę pracę i nam ją ofiarował. – Bo już nie mogłem znieść tej nawały kłamstw, tego dyletanckiego kadzenia propagandą, najbardziej szkodliwymi pomysłami narzucanym za wielką kasę przez rozmaite zagraniczne ośrodki – mówił mi. – Jeśli bowiem wiatraki są lepsze i tańsze od węgla brunatnego, to dlaczego nie wyprą go z rynku? Powiem Panu dlaczego. Bo nie są tańsze, tylko są droższe. I to wielokrotnie. I ja postanowiłem to pokazać – dodał.

„Raport…” już w marcu, a ja jak zwykle w pierwszych czterech miesiącach nowego roku zachęcam wszystkich Państwa do ofiarowania naszej Fundacji Najwyższy Czas swojego 1,5 proc. podatku PIT. 1,5, a nie 1 proc., gdyż rząd, podnosząc znacznie kwotę wolną od podatku PIT (i rekompensując sobie tę stratę w dwójnasób przy pomocy składki zdrowotnej), spowodował, że bardzo wiele osób w ogóle nie zapłaci za rok 2022 podatku PIT. Oczywiście w efekcie wiele organizacji OPP straci darowizny. By ten efekt nieco osłabić, rząd zdecydował się podnieść stawkę tej darowizny do 1,5 proc. Obawiam się, że jest to rekompensata niewystarczająca. Jak będzie – ostatecznie przekonamy się w lipcu.

W tym roku prezentem za wpłatę 1,5 proc. będzie pierwszy wywiad-rzeka z red. Stanisławem Michalkiewiczem zatytułowany „Nie bójcie się prawdy”. A wywiad-rzeka z prof. Wolniewiczem „Zdanie własne”, prezent za zeszłoroczną darowiznę, zostanie dosłany do wszystkich darczyńców na przełomie stycznia i lutego. Z góry wszystkim dziękuję za szczodrość.