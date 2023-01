Maski powrócą?! WHO wydało nowe zalecenia. Nadaje o najbardziej zakaźnym wariancie

REKLAMA

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje ponowne stosowanie masek, które rzekomo mają chronić przed zachorowaniem na covida.

Rekomendacja WHO to pokłosie sytuacji epidemicznej w Chinach. Według Światowej Organizacji Zdrowia wariant covida XBB.1.5 w „ciągu zaledwie tygodni” rozprzestrzeni się w Europie.



Co więcej, eksperci, na których powołuje się WHO, twierdzą, że szczep XBB.1.5 jest najbardziej zakaźny ze wszystkich dotychczasowych wariantów covida.

Dlatego też WHO chce powrotu metod znanych z poprzednich fal koronawirusa. Głównie chodzi o maski i używanie ich w zamkniętych pomieszczeniach, w komunikacji, w samolotach oraz na otwartej przestrzeni, gdzie występują duże skupiska ludzi.

Ponadto WHO sugeruje, aby ci, którzy podejrzewają u siebie covida zafundowali sobie 10-dniową izolację. Zwolnić się mogliby z niej po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

To jedynie zalecenia WHO, które poszczególne państwa niekoniecznie muszą stosować. Przynajmniej na razie. Przypomnijmy, że globaliści chcieliby, aby w kwestii tzw. zdrowia publicznego to urzędnicy z WHO podejmowali decyzje i przejęli w tym zakresie kompetencje państw.