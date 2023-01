Antifa podpala francuską flagę i inne zadymy na marginesie protestów przeciw reformie emerytur [VIDEO]

REKLAMA

Na marginesie demonstracji przeciw reformie emerytur we Francji doszło do skandalicznego incydentu. Tzw. „antyfaszści” próbowali podpalić w Lyonie trójkolorową flagę republiki. Wywołało to oburzenie obecnych także na tej demonstracji strażaków.

Strażacy dali głośno wyraz swojego oburzenia i w końcu jeden z „antifiarzy” zabrał flagę swojemu „towarzyszowi” i po prostu rzucił ją na ziemię. Filmik z tego incydentu poniżej.

Nie był to jedyny incydent z dnia protestów przeciw podwyższeniu wieku przejścia na emerytury. Służby bezpieczeństwa już wcześniej oceniały, że radykalni lewicowi aktywiści będą usiłowali wykorzystać duże zgromadzenie ludzi do prowokowania zadym.

Znacznie wzmocniono siły policyjne i według Komendy Głównej Policji podczas paryskiej demonstracji przeciwko reformie emerytalnej dokonano do godziny 16. już około 20 aresztowań. Starcia między policją a demonstrantami wybuchły wokół Place de la Bastille. Policja użyła gazu.

Ocenia się, że w paryskiej manifestacji wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Po akcji lewicowych zadymiarzy, polcija musiała oddzielić część demonstrantów od grupy „związkowej”. Wstępne szacunki mówią o setkach tysięcy demonstrantów w całej Francji.

W Lyonie na 23 000 demonstrantów (według policji) zatrzymano 17 osób. Prefektura departamentu Rhône ogłosiła, że ​​to grupa osób ze środowisk ultralewicowych, która zaatakowała patrol policji miejskiej na starym mieście.

Journée de mobilisation contre la réforme des retraites #greve19janvier (màj : à Lyon, des antifas tentent de brûler le drapeau français, les pompiers présents dans le cortège s'en indignent)pic.twitter.com/UKDLDJd8SS — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) January 19, 2023

Le Préfet P. MAILHOS condamne fermement l'agression commise contre une patrouille de la police municipale de la @villedelyon et remercie les effectifs de la @PoliceNat69 qui sont intervenus rapidement. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 19, 2023