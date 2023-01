Morawiecki w Davos mówi o „NOWYM PORZĄDKU ŚWIATA”. „Już po wojnie będzie tworzony” [VIDEO]

REKLAMA

Szef pisowskiego rządu w Warszawie, Mateusz Morawiecki, przebywając na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w szwajcarskiej Gryzonii, kilkukrotnie wspominał o „nowym porządku świata” lub „nowym światowym ładzie”.

– Bardzo dziękuje za zaproszenie na ten panel – ma on, w kontekście nowego porządku świata, pierwszorzędne znaczenie dla przyszłości Europy Środkowej – mówił przed panelem „Strategic Investments – a key driver for Eastern European security” Mateusz Morawiecki, jak czytamy na oficjalnym Twitterze Kancelarii Premiera.

W swoim przemówieniu warszawski polityk tłumaczył na czym polega nowa sytuacja na świecie. – Po dłuższym okresie opartym na zasadach pokoju, wzajemnej współpracy, okazuje się, że fundamentalna prawda jaką jest fakt, że zwłaszcza wzajemne zaufanie i kultywowanie tego wzajemnego zaufania ma znaczenie kardynalne. To się okazuje w ostatnich dniach, ostatnich miesiącach. Już pandemia zaświadczyła o tym, że wzajemne przekazywanie sobie, po pierwsze informacji, po drugie materiałów, środków ratujących zdrowie, życie ludzkie ma znaczenie fundamentalne. Takie posunięcia wymagają inwestycji strategicznych – mówił premier.

W swoim przemówieniu Morawiecki również mówił o nowym ładzie. – Wyzwaniem ostatniego czasu, które dzielimy wszyscy, a właściwie szeregiem wyzwań, bo tak to należy powiedzieć, jest po pierwsze wzrastająca inflacja, z drugiej strony wszelkie zagadnienia, które wiążą się z bezpieczeństwem, a rewersem tego jest rozwój. A więc bezpieczeństwo i rozwój. W tym kontekście chciałbym wspomnieć o roli inwestorów z dziedziny high-tech, czyli z tak zwanych wysokich technologii w kształtowaniu nowego ładu światowego, jak również o znaczeniu technologii opartych na wysokiej, wyrafinowanej elektronice – powiedział podczas panelu przedstawiciel Warszawy.

🇨🇭 🇵🇱 Premier @MorawieckiM przed panelem "Strategic Investments – a key driver for Eastern European security” w @PLHouseDavos : Bardzo dziękuje za zaproszenie na ten panel – ma on, w kontekście nowego porządku świata, pierwszorzędne znaczenie dla przyszłości Europy Środkowej. pic.twitter.com/DqJc7jkqtw

Podczas konferencji prasowej poza panelami Mateusz Morawiecki również mówił o „nowym porządku świata” – tym razem w kontekście zmian fiskalnych. Cała ta wypowiedź brzmi mocno lewicowo-socjalistycznie:

– Wreszcie tematem, który się tutaj pojawił kilka lat temu, ale dzisiaj również zajmuje ważną część agendy w Davos, Światowego Forum Ekonomicznego, jest próba ukształtowania nowego porządku fiskalnego, finansowego na świecie tak, aby był on bardziej sprawiedliwy, tak aby nie unikano płacenia podatków, tak aby raje podatkowe nie oznaczały piekła dla uczciwych krajów – mówił Morawiecki w czasie konferencji.

Dalej Mateusz Morawiecki mówił: – To ważna rzecz, aby już w tym nowym świecie , który mam nadzieję będzie już po wojnie, po pandemii tworzony przez nas wszystkich, przez wszystkich przywódców całego świata, przez wszystkie społeczeństwa, że w tym nowym świecie będzie to również uwzględnione, aby rozwój był bardziej zrównoważony, sprawiedliwy, uwzględniający potrzeby wszystkich – mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Ludzie słuchają ale nie rozumieją co się do nich mówi. Proszę przeanalizować słowa Morawieckiego z #Davos23 i odpowiedzieć sobie na pytanie: co dobrego zapowiada nam ten człowiek uważany za globalistę i ucznia Schwaba? Jaki "Nowy Świat"? Jaki sprawiedliwy podział? O co tu chodzi? pic.twitter.com/vtsXiX8yVc

— Bob Giedron 💯 🇵🇱 (@Bob_Gedron) January 18, 2023